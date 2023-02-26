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Марсель – ПСЖ | Онлайн аудио трансляция матча

Франция
(1 голосов)

Забьет ли Малиновский "ПСЖ" снова?

Марсель – ПСЖ | Онлайн аудио трансляция матча

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Команда UA-Футбол прокомментирует матч чемпионата Франции между "Марселем" и "ПСЖ".

Руслан Малиновский в этом сезоне уже ставил на колени "ПСЖ": несколько недель назад "Марсель" выбил парижан из Кубка Франции, а украинский хавбек стал автором победного гола. Теперь соперники встречаются в рамках Лиги 1. Команда Малиновского отстает всего на пять баллов и возможная победа оставляет шанс вернуться в борьбу за чемпионство. Аудио трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 февраля – в 21.40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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