Марсель – ПСЖ | Онлайн аудио трансляция матча

Команда UA-Футбол прокомментирует матч чемпионата Франции между "Марселем" и "ПСЖ".

Руслан Малиновский в этом сезоне уже ставил на колени "ПСЖ": несколько недель назад "Марсель" выбил парижан из Кубка Франции, а украинский хавбек стал автором победного гола. Теперь соперники встречаются в рамках Лиги 1. Команда Малиновского отстает всего на пять баллов и возможная победа оставляет шанс вернуться в борьбу за чемпионство. Аудио трансляция поединка начнется в воскресенье, 26 февраля – в 21.40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко