Соболь без замен отыграл матч Лиги 1. Страсбур расписал ничью с Клермоном

Украинский латераль Эдуард Соболь без замен отыграл матч 25 тура французской Лиги 1 за "Страсбур" против "Клермона". Встреча завершилась вничью 1:1. В первом тайме команда Соболя вышла вперед, однако в середине второй половины соперник восстановил паритет.

На счету Соболя за весь матч 70% точных передач (14/20), две точных длинных передачи, один удар мимо ворот, две неудачные попытки дриблинга. Из десяти единоборств (в воздухе и на газоне) Эдуард выиграл шесть, девять раз потерял мяч и дважды перехватил. Футболист получил оценку 6.7.

"Страсбур" продолжает вести борьбу за выживание в Лиге 1. На данный момент команда занимает пятнадцатую строчку, опережая зону вылета всего на один балл.

Соболь перебрался во Францию в январе этого года. На его счету 6 матчей за "Страсбур" в Лиге 1 и одна результативная передача.