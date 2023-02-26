  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Соболь без замен отыграл матч Лиги 1. Страсбур расписал ничью с Клермоном
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соболь без замен отыграл матч Лиги 1. Страсбур расписал ничью с Клермоном

Франция
(2 голосов)

Украинец получил ниже средней отметки по сравнению с его партнерами по команде

Соболь без замен отыграл матч Лиги 1. Страсбур расписал ничью с Клермоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский латераль Эдуард Соболь без замен отыграл матч 25 тура французской Лиги 1 за "Страсбур" против "Клермона". Встреча завершилась вничью 1:1. В первом тайме команда Соболя вышла вперед, однако в середине второй половины соперник восстановил паритет.

На счету Соболя за весь матч 70% точных передач (14/20), две точных длинных передачи, один удар мимо ворот, две неудачные попытки дриблинга. Из десяти единоборств (в воздухе и на газоне) Эдуард выиграл шесть, девять раз потерял мяч и дважды перехватил. Футболист получил оценку 6.7.

"Страсбур" продолжает вести борьбу за выживание в Лиге 1. На данный момент команда занимает пятнадцатую строчку, опережая зону вылета всего на один балл.

Соболь перебрался во Францию в январе этого года. На его счету 6 матчей за "Страсбур" в Лиге 1 и одна результативная передача.

Соболь без замен отыграл матч Лиги 1. Страсбур расписал ничью с Клермоном - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Малиновский, Месси и Мбаппе выходят в основе на Ле Классик Марсель – ПСЖ
yellow-arrow
Лига 1. Монако - Ницца 0:3. Орлы не оставили монегаскам шансов на второе место в таблице
yellow-arrow
Лига 1. Ренн обогнал Лилль, Страсбур поделил очки с Клермоном
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдуард Соболь Страсбур Клермон (Клермон-Ферран)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде