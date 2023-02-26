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Лига 1. Монако - Ницца 0:3. Орлы не оставили монегаскам шансов на второе место в таблице

Франция
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Команда Дидье Дирара разбила соперника в пух и прах

Лига 1. Монако - Ницца 0:3. Орлы не оставили монегаскам шансов на второе место в таблице

Фото: OGC Nice

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 29 тур

Монако - Ницца 0:3

Голы: Моффи 8, 26; Тюрам 43

Монако: Нюбель, Дисаси, Сарр, Матсима, Камара, Якобс, Фофана, Диатта, Сегир, Боаду, Эмболо.

Ницца: Шмайхель, Данте, Лотомба, Тодибо, Амрауи, Ндаишимай, Рэмзи, Тюрам, Будауи, Моффи, Ляборд.

Предупреждение: Рэмси 28

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В статье: Ницца Лига 1 Монако
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