Малиновский, Месси и Мбаппе выходят в основе на Ле Классик Марсель – ПСЖ

Стали известны стартовые составы команд на главный матч 25-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "ПСЖ".

В составе хозяев с первых минут на поле появится украинский полузащитник Руслан Малиновский. У гостей выйдут в основе Лионель Месси, Килиан Мбаппе и другие. Неймар игру пропускает из-за травмы.

"Марсель": Лопес – Колашинац, Байи, Балерди – Тавареш, Верету, Ронжье, Клаусс – Гендузи, Малиновский – Санчес.

"ПСЖ": Доннарумма – Бернат, Маркиньюс, Рамос, Пембеле – Данило, Верратти, Руис – Витинья – Мбаппе, Месси.