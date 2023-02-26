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Малиновский, Месси и Мбаппе выходят в основе на Ле Классик Марсель – ПСЖ
Будет заруба
фото - @OM_Officiel
Стали известны стартовые составы команд на главный матч 25-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "ПСЖ".
В составе хозяев с первых минут на поле появится украинский полузащитник Руслан Малиновский. У гостей выйдут в основе Лионель Месси, Килиан Мбаппе и другие. Неймар игру пропускает из-за травмы.
"Марсель": Лопес – Колашинац, Байи, Балерди – Тавареш, Верету, Ронжье, Клаусс – Гендузи, Малиновский – Санчес.
"ПСЖ": Доннарумма – Бернат, Маркиньюс, Рамос, Пембеле – Данило, Верратти, Руис – Витинья – Мбаппе, Месси.
Напомним, что матч "Марсель" – "ПСЖ" начнется сегодня в 21:45. Следить за игрой вы можете на нашем сайте в
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