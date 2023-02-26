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Месси забил 700 голов на клубном уровне
Юбилейный гол Лео пришелся на игру против "Марселя" Малиновского
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде выигрывает у "Марселя".
Второй гол парижан в этом поединке забил Лионель Месси – аргентинский форвард отличился забитым мячом в ворота провансальцев на 29-й минуте встречи.
Этот гол стал для 35-летнего Лео 700 в клубной карьере. Из них 28 Месси забил в футболке "ПСЖ" и 672 в каталонской "Барселоне".
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Источник:Twitter Barça Buzz
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