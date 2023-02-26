Месси забил 700 голов на клубном уровне

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде выигрывает у "Марселя".

Второй гол парижан в этом поединке забил Лионель Месси – аргентинский форвард отличился забитым мячом в ворота провансальцев на 29-й минуте встречи.

Этот гол стал для 35-летнего Лео 700 в клубной карьере. Из них 28 Месси забил в футболке "ПСЖ" и 672 в каталонской "Барселоне".