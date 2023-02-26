  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси забил 700 голов на клубном уровне
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси забил 700 голов на клубном уровне

Франция
(2 голосов)

Юбилейный гол Лео пришелся на игру против "Марселя" Малиновского

Месси забил 700 голов на клубном уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде выигрывает у "Марселя".

Второй гол парижан в этом поединке забил Лионель Месси – аргентинский форвард отличился забитым мячом в ворота провансальцев на 29-й минуте встречи.

Этот гол стал для 35-летнего Лео 700 в клубной карьере. Из них 28 Месси забил в футболке "ПСЖ" и 672 в каталонской "Барселоне".

По теме
yellow-arrow
Марсель – ПСЖ | Онлайн аудио трансляция матча
yellow-arrow
Забьет ли Малина в ворота Парижа снова? Текстовая трансляция матча Марсель – ПСЖ
yellow-arrow
Малиновский, Месси и Мбаппе выходят в основе на Ле Классик Марсель – ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Barça Buzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде