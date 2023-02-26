Марсель – ПСЖ 0:3. Мбаппе и Месси закрывают вопрос о чемпионском титуле

Лига 1, 25-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе 25, 55, Месси 29

"Пари Сен-Жермен" взял реванш у "Марселя" за поражение к Кубке Франции в начале месяца. Не самым выразительным образом с точки зрения качества футбола, зато с отчётливым результатом на табло. Ключевая разница в сравнении с битвой двухнедельной давности заключалась в присутствии на поле Килиана Мбаппе, который на пару с Лионелем Месси сделали разницу.

Таким образом "провансальцы" прощаются с чемпионской гонкой. 8-очковый отрыв Парижа от ближайшего преследователя за 13 туров до конца фактически гарантирует им комфортный финиш, а вместе с ним и защиту титула Лиги 1. "Монако", провалившийся в "Ницце" (0:3) несколькими часами ранее, навязать борьбу тоже вряд ли сумеет.

Рисунок сегодняшней встречи кардинальным образом не отличался от оригинала образца 8 февраля, когда эти двое встречались в последний раз. И пожалуй, это большое упущение от Игоря Тудора. Размен Мбаппе на Неймара оказался геймченджером. Не опустив линию обороны на полтора-два десятка метров, а вместе с ним и линию прессинга, хорватский тренер фактически подписал приговор своей команде.

Помимо присутствия Мбаппе, ремейк немного отличался на структурном и кадровом уровне, что усилило эффект от присутствия Килиана. Во-первых, сыграло отсутствие двух основных центрбеков: Жиго пропускал игру из-за травмы, Мбемба из-за дисквалификации. Это заставило Тудора обратится к услугам Байи – уже не такого бегущего, как в молодости, такого же цепкого, и такого же невнимательного. Мбаппе и Мендеш буквально порвали фланг Байи и Тавареша.

Второе ключевое изменение касалось схемы "ПСЖ". Из-за отсутствия Неймара Париж отказался от привычного трио в атаке. Лишний игрок в центре поля разбивал буйный прессинг "Марселя" – им приходилось либо следовать за соперников до центра поля, оголяя тылы для хаймарса Мбаппе, либо позволять сопернику иметь численный перевес в центре.

"Марсель" дерзко начал матч, и до какого-то момента это проходило. Малиновский классно запустил Тавареша на рандеву с Доннаруммой, но португалец дико затянул с ударом. Были опасные выстрелы от Ундера, Колашинаца и снова Тавареша. Но на 25-й минуте прессинг хозяев дал трещину. Витинья вытянул Колашинаца из обороны, освободив путь для Месси. Лео нашёл передачей Мбаппе, галопом ускакавшего от рассеянного Байи, и открыл счёт в игре.

Вскоре Мбаппе и Мендеш на двоих освоят просторные степи на правом краю обороны "Марселя", затем Байи испугается забега Килиана за спину, и спокойно даст французу катнуть мяч вдоль вратарской на Месси. 0:2 из воздуха. Ещё через 4 минуты эти трое могли повторить последнюю результативную комбинацию, но Лео пробьёт в перекладину. Зато сразу после перерыва Месси черпачком снова выведет Мбаппе на вратаря, а Килиан снимет все вопросы.

0:3. У моря горе, у любви вдвое. Месси и Мбаппе второй тур кряду разрывают сильных соперников в Лиге 1, наслаждаясь игрой друг с другом. Лео сегодня забил 700-й гол в клубной карьере, а Мбаппе сравнялся с Кавани по забитым мячам за "Пари Сен-Жермен". У обоих по две сотни. Отсутствие Неймара позволило на полную раскрыться дуэту двух главных героем ЧМ. Прекрасный вечер для Парижа, если бы не ещё одна тяжелая травма Плеснеля Кимпембе в дебюте. В ЛЧ с двумя центральными защитниками в строю будет очень сложно.

Что касается нашего соотечественника, то он немного растворился на поле после буйствований Месси и Мбаппе, как и весь остальной "Марсель". Хотя начал игру очень многообещающе – выдал пару классных передач под удар, а также заработал опасный штрафной для Алексиса. Если кто не заметил, Руслан сегодня в своеобразном виде опробовал роль Зинченко, номинально играв левого латераля. Но только номинально – левый центрбек Колашинац занимал его место в атаке, давая украинцу уходить в центр. Но эти эксперименты Тудора всё же выглядели сомнительно. Первую голевую комбинацию Витинья и Месси раскрутили как раз из этой зоны.

Марсель: Лопес – Байи (Клосс, 66), Балерди, Колашинац – Тавареш, Ронжье, Верету, Малиновский (Унаи, 81) – Ундер (Пайет, 81), Гендузи – Алексис Санчес (Витинья, 81)

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе (Данилу, 16) – Мукиеле (Заир-Эмри, 61), Витинья, Верратти, Фабиан Руис, Мендеш (Бернат, 76) – Мбаппе, Месси