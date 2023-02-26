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Малиновский отыграл 81 минуту в игре против ПСЖ

Франция
(1 голосов)

У Руслана 90% точности передач

Малиновский отыграл 81 минуту в игре против ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома проиграл "ПСЖ" со счетом 0:3.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе провансальцев и провел на поле 81 минуту. Украинский хавбек был заменен на Аззедин Унаи.

Этот матч стал для 29-летнего украинца 10-м в футболке "Марселя". За это время Руслан записал на свой счет два гола.

Аналитический портал WhoScored оценил игру полузащитника в 6,3 балла. Показатель точности передач Малиновского составил 90%.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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