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Малиновский отыграл 81 минуту в игре против ПСЖ
У Руслана 90% точности передач
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе провансальцев и провел на поле 81 минуту. Украинский хавбек был заменен на Аззедин Унаи.
Этот матч стал для 29-летнего украинца 10-м в футболке "Марселя". За это время Руслан записал на свой счет два гола.
Аналитический портал WhoScored оценил игру полузащитника в 6,3 балла. Показатель точности передач Малиновского составил 90%.
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