Малиновский отыграл 81 минуту в игре против ПСЖ

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Марсель" дома проиграл "ПСЖ" со счетом 0:3.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе провансальцев и провел на поле 81 минуту. Украинский хавбек был заменен на Аззедин Унаи.

Этот матч стал для 29-летнего украинца 10-м в футболке "Марселя". За это время Руслан записал на свой счет два гола.

Аналитический портал WhoScored оценил игру полузащитника в 6,3 балла. Показатель точности передач Малиновского составил 90%.