Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ потерял одного из защитников до конца сезона
Совсем недавно он вернулся в строй
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы. Напомним, француз травмировался в матче 26-го тура Лиги 1 с "Марселем" (3:0) - его унесли с поля на носилках.
Как сообщила пресс-служба парижан, у Кимпембе диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшие дни футболисту предстоит операция и последующая реабилитация.
Это значит, что он может не восстановиться до конца нынешнего сезона.
В текущей кампании 27-летний Кимпембе провел 15 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Отметим, что Преснель недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил ЧМ-2022 в Катаре и все январские матчи "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Генштаб: В войсках врага отмечается массовое дезертирство, оккупанты готовятся к бегству с Херсонщины
- "Великолепный результат". Цыганков оценил победу Жироны над Атлетиком
- Россияне в ночь на понедельник атаковали Украину шахедами. Есть попадания
- Марсель – ПСЖ 0:3. Мбаппе и Месси закрывают вопрос о чемпионском титуле
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО