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ПСЖ потерял одного из защитников до конца сезона

Франция
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Совсем недавно он вернулся в строй

ПСЖ потерял одного из защитников до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы. Напомним, француз травмировался в матче 26-го тура Лиги 1 с "Марселем" (3:0) - его унесли с поля на носилках.

Как сообщила пресс-служба парижан, у Кимпембе диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшие дни футболисту предстоит операция и последующая реабилитация.

Это значит, что он может не восстановиться до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании 27-летний Кимпембе провел 15 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Отметим, что Преснель недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил ЧМ-2022 в Катаре и все январские матчи "ПСЖ".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Преснел Кимпембе
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Источник:
en.psg.fr

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