ПСЖ потерял одного из защитников до конца сезона

Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы. Напомним, француз травмировался в матче 26-го тура Лиги 1 с "Марселем" (3:0) - его унесли с поля на носилках.

Как сообщила пресс-служба парижан, у Кимпембе диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшие дни футболисту предстоит операция и последующая реабилитация.

Это значит, что он может не восстановиться до конца нынешнего сезона.

В текущей кампании 27-летний Кимпембе провел 15 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Отметим, что Преснель недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил ЧМ-2022 в Катаре и все январские матчи "ПСЖ".