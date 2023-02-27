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У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он продлить контракт с ПСЖ

Франция
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В случае отказа, клуб будет вынужден его продать

У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он продлить контракт с ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

У форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе осталось четыре месяца, чтобы решить, хочет ли продолжать карьеру в парижском клубе после 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, по действующему контракту Мбаппе, который рассчитан до 2024 года, есть пункт, согласно которому нападающий может активировать опцию автоматического продления договора на еще один сезон.

Чтобы принять решение, у звезды "ПСЖ" есть четыре месяца. Если Мбаппе не активирует опцию продления, то его контракт закончится в июне 2024 года.

Также отмечается, что "ПСЖ" сделает все, чтобы убедить Мбаппе остаться в команде, однако готовы к тому, что им придется продать нападающего летом 2023 года, чтобы не потерять его бесплатно в конце следующего сезона, если он откажется активировать опцию.

Переговоры с французом для парижан приоритетнее, чем продление контракта с Лионелем Месси.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В этом сезоне он забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
L’Équipe

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