Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Мбаппе есть четыре месяца, чтобы решить, хочет ли он продлить контракт с ПСЖ
В случае отказа, клуб будет вынужден его продать
Фото: twitter.com/PSG_inside
У форварда "
По информации источника, по действующему контракту Мбаппе, который рассчитан до 2024 года, есть пункт, согласно которому нападающий может активировать опцию автоматического продления договора на еще один сезон.
Чтобы принять решение, у звезды "ПСЖ" есть четыре месяца. Если Мбаппе не активирует опцию продления, то его контракт закончится в июне 2024 года.
Также отмечается, что "ПСЖ" сделает все, чтобы убедить Мбаппе остаться в команде, однако готовы к тому, что им придется продать нападающего летом 2023 года, чтобы не потерять его бесплатно в конце следующего сезона, если он откажется активировать опцию.
Переговоры с французом для парижан приоритетнее, чем продление контракта с Лионелем Месси.
Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В этом сезоне он забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
Популярное сейчас
- Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
- Эль Класико, Зинченко против Миколенко и возвращение УПЛ. Расписание футбола на 27 февраля - 5 марта
- В ГУР рассказали, когда ВСУ будут переходить в контрнаступление
- Концерт двух суперзвезд. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО