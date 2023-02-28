"Ты лучший". Мбаппе поздравил Месси с наградой The Best

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подвёл итоги премии FIFA The Best. Француз занял второе место в голосование за звание лучшего игрока года, в то время как победа досталась Лионелю Месси. Оба футболиста также попали в символическую сборную года.

Мбаппе поздравил своего одноклубника с завоеванием награды и отметил, что он является лучшим.

"Еще один трофей дома. Большие поздравления Месси, ты лучший", — написал француз в социальных сетях.

Напомним, Месси набрал 52 очка в голосовании The Best, Мбаппе – 44.