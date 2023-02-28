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"Ты лучший". Мбаппе поздравил Месси с наградой The Best
Киллиан поздравил своего аргентинского одноклубника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подвёл итоги премии FIFA The Best. Француз занял второе место в голосование за звание лучшего игрока года, в то время как победа досталась Лионелю Месси. Оба футболиста также попали в символическую сборную года.
Мбаппе поздравил своего одноклубника с завоеванием награды и отметил, что он является лучшим.
"Еще один трофей дома. Большие поздравления Месси, ты лучший", — написал француз в социальных сетях.
Напомним, Месси набрал 52 очка в голосовании The Best, Мбаппе – 44.
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