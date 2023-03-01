Кубок Франции. Лион стал первым полуфиналистом турнира

Кубок Франции, 1/4 финала

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Гренобль 2:1

Голы: Барколя 24, Жеффиньо 38 – Сбаи 74

"Лион" стал первым полуфиналистом Кубка Франции, в родных стенах обыграв "Гренобль". "Ткачи" провели сильный первый тайм, решивший исход противостояния. Ключевую роль сыграла молодая группа атаки: зимний новичок Жеффиньо, 20-летний форвард Брэдли Барколя и новоявленный лидер команды Райан Шерки.

Барколя на 24-й минуте открыл счёт, замкнув навес Тальяфико с фланга. Опытный аргентинец ассистировал и на второй гол, запустив быстроногого Жеффиньо сам на сам с кипером. Бразилец хладнокровно реализовал шанс, подытоживший его сильный дебют. Но молодой вингер получил обидное повреждение при акробатическом праздновании, покинув поле в перерыве.

Вторая половина представляла собой чистую формальность, но к чести представителя второго дивизиона, им удалось вернуть интригу за четверть часа до конца встречи. Вышедший с лавки Амин Сбаи изящно обыграл Антони Лопеша, получив подарок от Какре, и отыграл один мяч. Но на большее у "Гренобля" не хватило ни духу, ни класса.

2:1. "Лион" ждёт завтрашних матчей оппонентов. Из сильных соперников в сетке остались лишь "Марсель" и "Ланс", так что шансы на выигрыш трофея у "ткачей" есть. Хотя не стоит недооценивать и "Нант", действующего обладателя Кубка Франции.

Лион: Антони Лопеш – Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико (Энрике, 46) – Какре (Толиссо, 77), Лепенан – Барколя (Эль-Аруш, 54), Шерки, Жеффиньо (Дембеле, 46) – Сарр

Гренобль: Салле (Мобле, 63) – Диарра, Нестор, Тшаптше (Саньянг, 46), Гаспар – Турей (Сбаи, 64), Монфре, Бене, Бамбок (Корреа, 87), Фатон – Ба (Тель, 64)

Предупреждение: Бамбок 82