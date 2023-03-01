  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Франция
Обновлено
(5 голосов)

Он рекордсмен по количеству голов за один ЧМ

Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 марта, в возрасте 89 лет перестало биться сердце легенды французского футбола Жюста Фонтена. Об этом сообщает L'Équipe.

Фонтен начал свою карьеру в марокканском клубе "Касабланка", за который играл в период с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов "Ницца" и "Реймс".

В футболке сборной Франции Жюст провел 21 матч и сумел забить 30 голов. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На этом турнире "трёхцветные" завоевали бронзовые медали.

Будучи игроком он 4 раза становился чемпионом Франции, дважды побеждал в Кубке страны, также был финалистом Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов - прим.).

После завершения игровой карьеры он работал в сборной Франции, "ПСЖ", "Тулузе" и национальной команде Марокко.

По теме
yellow-arrow
Кубок Франции. Лион стал первым полуфиналистом турнира
yellow-arrow
Мбаппе: В Италии могу играть только за Милан
yellow-arrow
Президент французской федерации футбола подал в отставку. На его место прочат Мишеля Платини
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жюст Фонтэн
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Équipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде