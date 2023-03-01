Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Сегодня, 1 марта, в возрасте 89 лет перестало биться сердце легенды французского футбола Жюста Фонтена. Об этом сообщает L'Équipe.

Фонтен начал свою карьеру в марокканском клубе "Касабланка", за который играл в период с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов "Ницца" и "Реймс".

В футболке сборной Франции Жюст провел 21 матч и сумел забить 30 голов. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На этом турнире "трёхцветные" завоевали бронзовые медали.

Будучи игроком он 4 раза становился чемпионом Франции, дважды побеждал в Кубке страны, также был финалистом Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов - прим.).

После завершения игровой карьеры он работал в сборной Франции, "ПСЖ", "Тулузе" и национальной команде Марокко.