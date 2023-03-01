Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен
Он рекордсмен по количеству голов за один ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 марта, в возрасте 89 лет перестало биться сердце легенды французского футбола Жюста Фонтена. Об этом сообщает L'Équipe.
Фонтен начал свою карьеру в марокканском клубе "Касабланка", за который играл в период с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов "Ницца" и "Реймс".
В футболке сборной Франции Жюст провел 21 матч и сумел забить 30 голов. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На этом турнире "трёхцветные" завоевали бронзовые медали.
Будучи игроком он 4 раза становился чемпионом Франции, дважды побеждал в Кубке страны, также был финалистом Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов - прим.).
После завершения игровой карьеры он работал в сборной Франции, "ПСЖ", "Тулузе" и национальной команде Марокко.
Популярное сейчас
- Грэм Поттер в Челси: аргументы за и против увольнения
- ВИДЕО. Шедевр от экс-игрока Шахтера. Манор Соломон забивает в четвертом матче подряд по Фулхэм
- Прогресс Кривбасса и Вернидуба, ожидания от Ворсклы. Как зимовали середняки УПЛ
- Концерт двух суперзвезд. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО