Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими настаивает на своей невиновности в деле о возможном сексуальном насилии над девушкой. Слова марокканца получили поддержку в клубе.

"Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения следователей", – заявил адвокат Хакими.