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Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии

Франция
(1 голосов)

Делом заинтересовалась прокуратура

Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими настаивает на своей невиновности в деле о возможном сексуальном насилии над девушкой. Слова марокканца получили поддержку в клубе.

"Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения следователей", – заявил адвокат Хакими.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка подверглась сексуальному насилию со стороны игрока. Девушка не собиралась подавать заявление в полицию, однако делом заинтересовалась прокуратура, начав расследование.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
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Источник:
Le Parisien

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