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Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии
Делом заинтересовалась прокуратура
Фото: twitter.com/PSG_inside
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими настаивает на своей невиновности в деле о возможном сексуальном насилии над девушкой. Слова марокканца получили поддержку в клубе.
"Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения следователей", – заявил адвокат Хакими.
Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка
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Источник:Le Parisien
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