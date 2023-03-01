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Руслан Малиновский выйдет в основном составе Марселя на кубковый матч
Четвертьфинал
Фото: Olympique de Marseille, twitter
Сегодня, первого марта, во Франции проходят матчи четвертьфинала национального Кубка. В одном из них "Марсель" принимает представителя Лиги 2 "Аннеси".
В стартовом составе провансальцев нашлось место для полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
???? Le ???????? ???????? ????????́???????????????? olympien pour ce quart de finale de @coupedefrance face aux Annéciens à l’@orangevelodrome ! ????#OMFCA pic.twitter.com/00804sLbpe— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2023
Отметим, что в предыдущем круге турнира "Марсель" прошел ПСЖ, победив со счетом 2:1. Победный гол забил как раз Малиновский.
Начало матча "Марсель" - "Аннеси" – 22:00.
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