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Руслан Малиновский выйдет в основном составе Марселя на кубковый матч

Франция
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Четвертьфинал

Руслан Малиновский выйдет в основном составе Марселя на кубковый матч

Фото: Olympique de Marseille, twitter

UA-Футбол
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Сегодня, первого марта, во Франции проходят матчи четвертьфинала национального Кубка. В одном из них "Марсель" принимает представителя Лиги 2 "Аннеси".

В стартовом составе провансальцев нашлось место для полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Отметим, что в предыдущем круге турнира "Марсель" прошел ПСЖ, победив со счетом 2:1. Победный гол забил как раз Малиновский.

Начало матча "Марсель" - "Аннеси" – 22:00.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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