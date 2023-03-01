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Кубок Франции. Нант идёт на защиту титула, Тулуза поиздевалась над представителем Лиги 2

Франция
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Команда Антуана Комбуаре снова в полуфинале

Кубок Франции. Нант идёт на защиту титула, Тулуза поиздевалась над представителем Лиги 2

Фото: Coupe de France, Twitter

Новина українською

Кубок Франции, 1/4 финала

Нант, Божуар

Нант – Ланс 2:1

Голы: Делор 31 (п), 59 (п) – Фофана 28

Нант: Дескам – Сантонз, Жиротто, Кастеллетто, Хаджам – Сиссоко, Молле (Блас, 75), Мутуссами – Гессан (Саймон, 74), Делор (Мохамед, 75), Ганаго (Коршья, 82)

Ланс: Лека – Гради, Дансо, Медина (Мачадо, 19) – ле Кардинал (Франковски, 64), Самед, Фофана, Айдара (Фюльжени, 64) – Сотока, Кошта (Томассон, 77) – Опенда

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Родез 6:1

Голы: Абухляль 5, Ван ден Бомен 7, Даллинга 10, 51 (п), Шаиби 21, Суасо 38 – Юнусса 69

"Нант" второй сезон кряду компенсирует посредственные выступления в Лиге 1 выдающейся игрой в Кубке Франции. "ПСЖ" снова рано сошёл с дистанции, а остальных конкурентов "канарейки" выбить в состоянии – за счёт надёжной обороны и умению пробивать 11-метровые. Этот рецепт позволил подопечным Антуана Комбуаре сенсационно выиграть турнир в прошлом году, а в этом – пройти уже в полуфинал.

"Ланс" проактивно начал встречу, открыв счёт в матче. Ле Кардинал прорвался по правому краю и нашёл в штрафной Секо Фофана, и капитан не подвёл. Но "Нант" дважды поймал агрессивную команду Франка Эса на контратаках, и решил исход встречи в свою пользу. Ганаго заработал два пенальти – первый раз его сбил тот же Ле Кардинал, а затем кипер Лека. Анди Делор с точки был хладнокровен, оба раза мощно пробив без шансов для кипера. Первые два гола Делора за "Нант", и второй полуфинал для Комбуаре за два сезона.

В параллельной встрече "Тулуза" поиздевалась над бывшими оппонентами по Лиге 2. "Родез" в прошлом году забрал 4 очка в матчах с "Тулузой", и подопечные Филиппа Монтанье хорошо это запомнили. "Тулуза" вела в 3 мяча уже на 10-й минуте, а к перерыву – в 5. Констатируем фантастиский прогресс "фиолетовых" за год, который подтверждает и выход в 1/2 Кубка Франции, и текущий перфоманс в чемпионате.

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В статье: "Тулуза" Нант Ланс Анди Делор
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