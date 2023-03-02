Марсель – Аннеси 2:2 (пен. 6:7). Малиновский не помог провансальцам избежать вылета

Кубок Франции, 1/4 финала

Марсель. Оранж Велодром

Марсель – Аннеси 2:2 (пен. 6:7)

Голы: Верету 29, Муге 90+6 – Сахи 53, Муанга 59

На 85-й минуте Санчес не реализовал пенальти

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац (Тавареш, 56) – Каборе (Унаи, 56), Гендузи, Верету (Муге, 90+2), Клосс – Пайет (Ронжье, 56), Малиновский (Витинья, 67) – Санчес

Аннеси: Каллан – Теманфо (Тестю, 73), Ляжюжи, Муанга, Жан, Бастиан – Пажо, Рокки (Шамаль, 46), Каши, Демонси – Сахи

В этом сезоне у Руслана Малиновского, видимо, не будет первого трофея во Франции. "Аннеси" сотворил настоящую сенсацию, выбив "Марсель" из четвертьфинала Кубка страны. Середняк Лиги 2 в затяжной серии пенальти перестрелял "провансальцев" прямо на родном "Велодроме".

В первом тайме не было и намёка на будущую сенсацию. "Марсель" контролировал игру и заслуженно ушёл на перерыв с перевесом в счёте. На 29-й минуте Жордан Верету наказал соперников за игру пяткой в центре поля, ускользнув в контратаку вместе с Клоссом. Малиновский вышел в старте и тоже мог забивать. Но сначала украинцу помешал небольшой офсайд, а затем мяч после штрафного приняла на себя перекладина.

Но во втором тайме "Аннеси" проявил характер, шокировав публику двумя мячами за 6 минут. Сначала Моисей Сахи расшатал Балерди на углу штрафной и неотразимо пробил в дальний угол, а затем центрбек Кевин Муанга удачно приложился головой после корнера.

Спасать "Марсель" должен был ещё Алексис Санчес, но чилиец не сумел реализовать пенальти. Тудор в отчаянии бросил в бой абсолютного дебютанта Франсуа-Режи Муге в компенсированное время. 18-летний форвард оправдал доверие, забив с острого угла на последней компенсированной минуте.

По регламенту Кубка Франции сразу последовала серия пенальти, где промахи Таввареша и Балерди, а также не лучшая игра голкипера Пау Лопеса стоили "Марселю" путёвку в полуфинал. А шансы на победу в турнире были вполне реальные – в 1/2 будут играть "Лион", "Нант" и "Тулуза".