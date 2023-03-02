Спас от поражения. 18-летний форвард Марселя забил в своем первом взрослом матче

В среду, 1 марта французский "Марсель" в родных стенах уступил "Аннеси" в четвертьфинале Кубка Франции.

Первая половина встречи была за хозяевами поля благодаря голу Верету. Но во втором тайме гости сумели переломить ход игры. К 92-й минуте "Марсель" проигрывал "Аннеси" 1:2.

Уже в компенсированное время удача улыбнулась Олимпику. На 96-й минуте вышел 18-летний форвард Франсуа Режи, который дебютировал за "Марсель" на профессиональном уровне. Юный дебютант с острого угла перебросил вратаря и спас свою команду от поражения.

Победитель определился в серии пенальти, где победа досталась "Аннеси" - 7:6.

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