Фонсека получил один матч дисквалификации за стычку с тренером Бреста в матче Лиги-1

На прошлых выходных состоялся очередной тур чемпионата Франции. В одном из матчей "Лилль" встречался с "Брестом". В конце игры случилась потасовка между Паулу Фонсекой и тренером Бреста, в результате чего оба были удалены с бровки.

Португальский наставник "Лилля" пропустит следующий матч своей команды из-за дисквалификации, которую ему вынес футбольный союз Франции, сообщает официальный сайт LFP.

В следующим матче "Лилль" сыграет против "Ланса". Руководить "догами" будет помощник Фонсеки Тьягу Леал.