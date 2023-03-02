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Фонсека получил один матч дисквалификации за стычку с тренером Бреста в матче Лиги-1
В следующем матче "Лиллем" будет руководить помощник Фонсеки
Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлых выходных состоялся очередной тур чемпионата Франции. В одном из матчей "Лилль" встречался с "Брестом". В конце игры случилась потасовка между Паулу Фонсекой и тренером Бреста, в результате чего оба были удалены с бровки.
Португальский наставник "Лилля" пропустит следующий матч своей команды из-за дисквалификации, которую ему вынес футбольный союз Франции, сообщает официальный сайт LFP.
В следующим матче "Лилль" сыграет против "Ланса". Руководить "догами" будет помощник Фонсеки Тьягу Леал.
Ранее мы писали, что Фонсека посвятил волевую победу над "Брестом"
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