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Фонсека получил один матч дисквалификации за стычку с тренером Бреста в матче Лиги-1

Франция
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В следующем матче "Лиллем" будет руководить помощник Фонсеки

Фонсека получил один матч дисквалификации за стычку с тренером Бреста в матче Лиги-1

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На прошлых выходных состоялся очередной тур чемпионата Франции. В одном из матчей "Лилль" встречался с "Брестом". В конце игры случилась потасовка между Паулу Фонсекой и тренером Бреста, в результате чего оба были удалены с бровки.

Португальский наставник "Лилля" пропустит следующий матч своей команды из-за дисквалификации, которую ему вынес футбольный союз Франции, сообщает официальный сайт LFP.

В следующим матче "Лилль" сыграет против "Ланса". Руководить "догами" будет помощник Фонсеки Тьягу Леал.

Ранее мы писали, что Фонсека посвятил волевую победу над "Брестом" украинскому народу, который борется против России.

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В статье: Паулу Фонсека Лилль
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