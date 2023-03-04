Месси отклонил первое предложение ПСЖ о продолжении контракта

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отклонил первое предложение французского клуба о продлении контракта. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

По информации источника, Месси отклонил предложение "ПСЖ", несмотря на то, что перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре стороны достигли договорённости о продлении контракта. Парижане отправили своё предложение аргентинцу неделю назад, но его не устроила предложенная зарплата.

"ПСЖ" был вынужден предложить Месси контракт с более низким уровнем заработной платы, так как имеет проблемы с финансовым фэйр-плей и должен сократить расходы на зарплату более чем на 30%.

Действующий контракт Месси с "ПСЖ", подписанный в 2021 году, истекает в июне этого года.