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Лига 1. Осечка Монако, возрождение Монпелье и неудача Страсбура
Команда Соболя проиграла матч за 6 очков
Фото: AS Monaco, Twitter
Лига 1, 26-й тур
Труа, Стад де Лоб
Труа – Монако 2:2
Голы: Куаме 31, Угбо 90+1 – Бен Йеддер 80, 83
Труа: Галлон – Палмер-Браун, Рами (Поросо, 66), Салмье – Бруус, Куаме, Шавалерин, Конте – Лопеш (Донгмо, 90), Одобер (Бальде, 66) – Рипар (Угбо, 78)
Монако: Нюбель – Агилар (Диоп, 76), Дисаси, Сарр, Энрике – Диатта (Якобс, 67), Фофана, Матазо, Головин – Бен Йеддер (Боаду, 88), Фолланд (Эмболо, 66)
Монпелье – Анже 5:0
Голы: Хазри 2, Саванье 25 (п), 51, Мауасса (45+3), Ваи 73
Удаление: Бенталеб 57
Страсбур – Брест 0:1
Гол: Онора 45+2
Реймс – Аяччо 1:0
Гол: Каюсте 90+5
Тулуза – Клермон 0:1
Гол: Хауи 76
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