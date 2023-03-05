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Лига 1. Осечка Монако, возрождение Монпелье и неудача Страсбура

Франция
(1 голосов)

Команда Соболя проиграла матч за 6 очков

Лига 1. Осечка Монако, возрождение Монпелье и неудача Страсбура

Фото: AS Monaco, Twitter

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Лига 1, 26-й тур

Труа, Стад де Лоб

Труа – Монако 2:2

Голы: Куаме 31, Угбо 90+1 – Бен Йеддер 80, 83

Труа: Галлон – Палмер-Браун, Рами (Поросо, 66), Салмье – Бруус, Куаме, Шавалерин, Конте – Лопеш (Донгмо, 90), Одобер (Бальде, 66) – Рипар (Угбо, 78)

Монако: Нюбель – Агилар (Диоп, 76), Дисаси, Сарр, Энрике – Диатта (Якобс, 67), Фофана, Матазо, Головин – Бен Йеддер (Боаду, 88), Фолланд (Эмболо, 66)

Монпелье – Анже 5:0

Голы: Хазри 2, Саванье 25 (п), 51, Мауасса (45+3), Ваи 73

Удаление: Бенталеб 57

Страсбур – Брест 0:1

Гол: Онора 45+2

Реймс – Аяччо 1:0

Гол: Каюсте 90+5

Тулуза – Клермон 0:1

Гол: Хауи 76

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В статье: Реймс Труа Монпелье Аяччо Брест "Тулуза" Монако Страсбур Клермон (Клермон-Ферран)
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