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Лига 1. Лион и Лорьян расписали сухую ничью

Франция
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Осторожная игра на "Парк Олимпик Лионне"

Лига 1. Лион и Лорьян расписали сухую ничью

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

Лига 1, 26-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Лорьян 0:0

"Лион" так и не смог пробить ворота Вите Манноне, довольствовавшись нулевой ничьей в матче с "Лорьяном". Этот результат позволил "мерлузовым" сохранить минимальный отрыв от сегодняшнего соперника, оставив за собой 9-е место. Глобально ничья не пошла на пользу никому, так как шансов для борьбы за последнюю путёвку в Европу у обоих стало только меньше.

В отсутствии травмированного Александра Ляказетта ключевой фигурой "Лиона" вновь стал Райан Шерки. 19-летнего плеймейкера гости крыли едва ли не всей командой, зная, что вся угроза будет исходить от него. Но даже под плотной опекой Райан выдал очередной сильный перфоманс. Не хватало лишь прицельных выстрелов по воротам.

На 19-й минуте Шерки классно запустил Барколя на вратаря, но молодой форвард не сумел выиграть дуэль у Манноне. В ответ Бамба Дьенг запустил мяч выше ворот уже на другой половине поля, оказавшись неприкрытым в штрафной.

До перерыва Шерки успел ещё раз создать момент для Барколя, а также оказаться на ударной позиции вблизи вратарской, но оба удара ушли в молоко. Во втором тайме Барколя напоследок ещё раз пробил мимо ворот, не увенчав проход Шерки голевой передачей, и "Лион" смирился с тем, что голов им сегодня забить не удастся. 0:0.

Лион: Риу – Диоманде, Ловрен, Люкеба, Тальяфико – Лепенан, Какре, Толиссо (Ауар, 65) – Барколя, Сарр (Дембеле, 73), Шерки

Лорьян: Манноне – Калулу, Меите, Тальби, Ле Гофф – Абергель – Диарра (Кариока, 68), Ле Фе, Макенго (Понко, 69), Катлин (Ле Бри, 69) – Дьенг (Коне, 75)

Предупреждение: Люкеба 66

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В статье: Лорьян Лион
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