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Малиновский начнет игру против Ренна в запасе Марселя

Франция
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На неделе Руслан отыграл 67 минут в Кубке Франции

Малиновский начнет игру против Ренна в запасе Марселя

Фото: om.fr/fr

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В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Ренна". Начало встречи – 21:45.

Руслан Малиновский начнет эту игру на скамейке для запасных.

Состав "Марселя": Лопес, Балерди, Мбемба, Колашинац, Тавареш, Клос, Ронжье, Веретту, Гендузи, Ундер, Санчес.

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В этом сезоне в футболке провансальцев 29-летний украинец принял участие в 11 поединках, в которых записал на свой счет 2 гола.

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В статье: Руслан Малиновский Ренн Марсель
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