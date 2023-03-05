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Малиновский начнет игру против Ренна в запасе Марселя
На неделе Руслан отыграл 67 минут в Кубке Франции
Фото: om.fr/fr
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Ренна". Начало встречи – 21:45.
Руслан Малиновский начнет эту игру на скамейке для запасных.
Состав "Марселя": Лопес, Балерди, Мбемба, Колашинац, Тавареш, Клос, Ронжье, Веретту, Гендузи, Ундер, Санчес.
В этом сезоне в футболке провансальцев 29-летний украинец принял участие в 11 поединках, в которых записал на свой счет 2 гола.
???????? ???????????????????????????? | #SRFCOM ????⚪️— Olympique de Marseille ???????????????????????? (@OM_Espanol) March 5, 2023
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