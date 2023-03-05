Лига 1. Марсель добыл трудную победу в Ренне

Лига 1. Лига 1, 26-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Марсель 0:1

Гол: Колашинац 57

"Марсель" добыл тяжёлую победу на "Роазон Парк", позволившая перечеркнуть кошмарную прошлую неделю. Благодаря единственному голу Сеада Колашинаца "провансальцы" закрепились на второй строчке, пользуясь осечками "Монако" и "Ланса" в этом туре. Попутно "Марсель" избавился от "Ренна", который теперь вряд ли сможет побороться за Лигу Чемпионов.

"Ренн" на старте 2023-го года откровенно потерял стабильность, но при этом команда Брюно Женезьо всё ещё опасна на своей арене. До сегодня на "Роазон Парк" лишь двум клубам удавалось увезти отсюда три очка. "Красно-чёрные" резво начали матч, но именно у ворот Манданда возник первый момент. Клосс на девятой минуте выскочил на вратаря, и лишь своевременные шаги опытного кипера навстречу вингбеку позволили избежать пропущенного.

Затем инициатива окончательно перешла на сторону хозяев. Токо Экамби и Гуири терзали левый полуфланг Тавареша и вернувшегося после дисквалификации Мбемба не хуже, чем это делал Мбаппе с Мендешом в прошлом туре. Гуири на 15-й минуте подловил Мбемба на потере позиции, но его удар приняла на себя перекладина. Затем Гуири уже ассистировал Токо Экамби, но его выход закончился бездарным ударом мимо ближнего угла.

Неплохо смотрелся и правый край "Ренна", но лишь до потери Жереми Доку. Герой бретонского дерби потянул мышцу бедра в середине первого тайма, пытаясь забежать за спину Колашинацу. Вышедший на замену Дуэ той же динамики дать не смог.

На второй тайм спасать игру вышел Руслан Малиновский, но как и Гендузи в первом тайме, ему этого не удалось. "Ренн" солидно защищался в узких 4-4-2, не оставляя украинцу зон между линий. У "Марселя" ничего не получалось во второй половине, кроме разве что неожиданных подключений левого латераля Клосса в центр, но его удары не выдерживали никакой критики.

В трудный момент ситуацию спас остроумный розыгрыш штрафного. Ронжье быстро разыграл стандарт, отправив пас в штрафную на Ундера вдоль лицевой. Турок прострелил на Колашинаца, который спокойно отправил мяч в пустые ворота "Ренна", оборона которого явно оказалась неготовой к такому развитию событий.

В последние 15 минут "Марсель" откровенно прижался к воротам, чего от них часто в этом сезоне не увидишь. На последних минутах "Ренн" едва гостей за это не наказал. Гуири опасно ворвался в штрафную слева, но героический подкат Мбемба отразил удар. А на последних секундах Артур Теат головой едва не сравнял счёт, но Пау Лопес был на высоте. 0:1. Три очка, добытые кровью и потом.

Ренн: Манданда – Спенс, Омари, Теат, Трюффер – Доку (Дуэ, 26), Сантамария, Бурижо (Майер, 86), Токо Экамби – Калимуэндо (Салах, 73), Гуири

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац – Тавареш, Ронжье, Верету, Клосс (Каборе, 80) – Ундер (Унаи, 85), Гендузи (Малиновский, 46) – Алексис Санчес (Витинья, 85)

Предупреждения: Дуэ 66 – Балерди 90+2