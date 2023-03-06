Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Неймар выбыл до завершения сезона
Париж на три месяца теряет одну из своих главных звезд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар больше в этом сезоне не сыграет.
По информации пресс-службы парижского клуба, в последние годы у бразильца было несколько эпизодов нестабильности правой лодыжки. После последнего растяжения, которое произошло 20 февраля, медперсонал "ПСЖ" рекомендовал операцию на связках во избежание большего риска рецидива. Все эксперты, с которыми были дополнительно проведены консультации, подтвердили необходимость оперативного вмешательства.
Операция будет проведена в ближайшие дни в Дохе.
Возвращение в общую группу состоится ориентировочно через 3-4 месяца. Таким образом, начать работу Неймар сможет не раньше лета, когда уже будет завершен текущий футбольный сезон.
31-летний Неймар защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В текущем сезоне на его счету за парижан 28 матчей, 16 голов и 17 результативных передач. В последний раз он выходил на поле 19 февраля в игре против "Лилля", однако был заменен на 51 минуте.
Популярное сейчас
- Польские СМИ обнародовали зарплату Коноплянки в Краковии
- Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте
- Определено время и место проведения матча Днепр-1 – Динамо
- Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО