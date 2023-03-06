Официально: Неймар выбыл до завершения сезона

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар больше в этом сезоне не сыграет.

По информации пресс-службы парижского клуба, в последние годы у бразильца было несколько эпизодов нестабильности правой лодыжки. После последнего растяжения, которое произошло 20 февраля, медперсонал "ПСЖ" рекомендовал операцию на связках во избежание большего риска рецидива. Все эксперты, с которыми были дополнительно проведены консультации, подтвердили необходимость оперативного вмешательства.

Операция будет проведена в ближайшие дни в Дохе.

Возвращение в общую группу состоится ориентировочно через 3-4 месяца. Таким образом, начать работу Неймар сможет не раньше лета, когда уже будет завершен текущий футбольный сезон.

31-летний Неймар защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. В текущем сезоне на его счету за парижан 28 матчей, 16 голов и 17 результативных передач. В последний раз он выходил на поле 19 февраля в игре против "Лилля", однако был заменен на 51 минуте.