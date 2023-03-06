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Месси станет анимированным. Sony Music запустила в работу мультсериал о футболисте

Франция
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Он ориентирован на детскую и подростковую аудиторию

Месси станет анимированным. Sony Music запустила в работу мультсериал о футболисте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси и Sony Music Entertainment объединились для разработки нового мультсериала. По информации deadline.com, в сериале будет изображено детство Месси, когда он сталкивается с препятствиями в начале его карьеры. Анимация будет ориентирована на детскую и подростковую аудиторию.

Сериал будут снимать на английском, испанском и нескольких других языках. Отдел премиум-контента Sony Music, занимающийся производством в партнерстве с Leo Messi Management, будет контролировать разработку и распространение сериала. Пока у сериала нет ни одной платформы, на которой он эксклюзивно будет показан.

Sony Music Entertainment является звукозаписывающим лейблом, а также продюсером подкастов, но уже имеет в своем портфолио несколько документальных фильмов. Мультсериал о Месси станет для компании первым шагом в анимационный мир.

"С детства я всегда любил мультсериалы, и мои дети являются большими поклонниками анимационных героев. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что это реализует одну из моих мечтаний. Я хотел бы поблагодарить Sony Music за присоединение к этому проекту, и мы надеемся, что результат понравится всем, особенно девочкам и мальчикам", – сказал Месси.

Напомним, что в 2022 году Лионель Месси впервые в карьере стал победителем Чемпионата мира. На его счету 4 победы в Лиге чемпионов, по 3 Суперкубка УЕФА и Клубного ЧМ, 10 побед в чемпионате Испании, 1 – в чемпионате Франции и многие другие трофеи. Он является рекордсменом по количеству наград "Золотой мяч". В настоящее время аргентинец 7 раз выигрывал этот приз и является одним из главных претендентов на восьмой в конце этого года.

Ранее мы сообщали, что Месси заказал 35 золотых iPhone для членов сборной Аргентины.

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В статье: Лионель Месси футбол и кино
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