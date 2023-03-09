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Экс-игрок ПСЖ Ротен: Месси, ты нам не нужен! Ты забиваешь Анже и Клермону, исчезая в важных матчах!

Франция
(2 голосов)

Болельщики парижан болезненно восприняли вылет команды из Лиги чемпионов

Экс-игрок ПСЖ Ротен: Месси, ты нам не нужен! Ты забиваешь Анже и Клермону, исчезая в важных матчах!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "ПСЖ" Жером Ротен раскритиковал игру нападающего парижской команды Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:2).

"Месси, ты нам не нужен. Он не хочет выкладываться, играя за клуб!

Я видел его интервью, в котором он сказал, что хорошо адаптировался в клубе. Но к чему ты адаптировался, как ты это решил? Потому что забил 18 голов и сделал 16 передач в этом сезоне против "Анже" и "Клермона"?

В матчах, которые имеют значение, он пропадает напрочь! Почему он не играет так же, как на чемпионате мира? Я видел, как он может играть. "ПСЖ" встал на колени перед Месси и дал ему зарплату, потому что думал, что он принесет нам победы. Но это не так. Ничего нам не выиграть", — приводит слова Ротена RMC Sport.

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В статье: Лионель Месси Жером Ротен Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMC SPORT

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2023 в 21:45
Когда у вас убогих дела в ЛЧ лучше были?
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