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Экс-игрок ПСЖ Ротен: Месси, ты нам не нужен! Ты забиваешь Анже и Клермону, исчезая в важных матчах!
Болельщики парижан болезненно восприняли вылет команды из Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "ПСЖ" Жером Ротен раскритиковал игру нападающего парижской команды Лионеля Месси в
"Месси, ты нам не нужен. Он не хочет выкладываться, играя за клуб!
Я видел его интервью, в котором он сказал, что хорошо адаптировался в клубе. Но к чему ты адаптировался, как ты это решил? Потому что забил 18 голов и сделал 16 передач в этом сезоне против "Анже" и "Клермона"?
В матчах, которые имеют значение, он пропадает напрочь! Почему он не играет так же, как на чемпионате мира? Я видел, как он может играть. "ПСЖ" встал на колени перед Месси и дал ему зарплату, потому что думал, что он принесет нам победы. Но это не так. Ничего нам не выиграть", — приводит слова Ротена RMC Sport.
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