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Жинола: Если ПСЖ хочет выиграть ЛЧ, нам нужны не Месси, Мбаппе и Неймар
Во Франции нещадно критикуют ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда "
"Если мы хотим, чтобы "ПСЖ" однажды выиграл Лигу чемпионов, то нам нужны игроки, которые будут больше выкладываться ради команды, потому что команда важнее отдельных футболистов.
Речь не о таланте. Нас не должны волновать Неймар, Месси или Мбаппе — клуб должен быть единым", — сказал Жинола в эфире Canal+.
"ПСЖ" уступил "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вылет на данной стадии стал для французской команды вторым подряд.
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