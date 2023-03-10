Жинола: Если ПСЖ хочет выиграть ЛЧ, нам нужны не Месси, Мбаппе и Неймар

Легенда " ПСЖ " Давид Жинола заявил, что для того, чтобы парижане могли претендовать на победу в Лиге чемпионов, им необходимы игроки, готовые выкладываться на поле ради команды, а не таланты уровня Лионеля Месси, Килиана Мбаппе или Неймара.

"Если мы хотим, чтобы "ПСЖ" однажды выиграл Лигу чемпионов, то нам нужны игроки, которые будут больше выкладываться ради команды, потому что команда важнее отдельных футболистов. Речь не о таланте. Нас не должны волновать Неймар, Месси или Мбаппе — клуб должен быть единым", — сказал Жинола в эфире Canal+.

"ПСЖ" уступил "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вылет на данной стадии стал для французской команды вторым подряд.