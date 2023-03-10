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Неймар перенес операцию на правом колене

Франция
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Бразильца прооперировали в столице Катара

Неймар перенес операцию на правом колене

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар перенес операцию на правом колене сегодня утром, 10 марта, сообщает L'Equipe. Хирургическое вмешательство провели в одной из клиник Дохи (Катар).

Ранее стало известно, что возвращение Неймара в общую группу состоится ориентировочно через 3-4 месяца. Таким образом, начать работу бразилец сможет не раньше лета, когда уже будет завершен текущий футбольный сезон.

В нынешней кампании 31-летний форвард сыграл 29 поединков во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и оформил 17 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Однако в соглашении есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L`Equipe

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