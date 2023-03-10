Лига 1, 27-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Лион 3:3

Голы: Дэвид 46, 61 (п), 79 (п) – Барколя 64, Ляказетт 83, 89

Наша песня хороша… "Лилль" выдал очередной мощный перфоманс с оппонентом приличного уровня, и снова растерял свой перевес на ровном месте. Первый хет-трик Джонатана Дэвида на клубном уровне не позволил "догам" отпраздновать победу, а всё из-за Александра Ляказетта, которому хватило 20 минут, чтобы оформить дубль. Таким образом хронически недобирающая очки команда Фонсеки остаётся на шестой строчке, и ждёт осечки "Ренна", чтобы побороться хотя бы за Лигу конференций.

Дебют встречи совсем не предвещал больших голевых осадков, выпавших после перерыва. "Лилль" полностью захватил контроль над мячом и был эффективен в контрпрессинге, не позволяя гостям даже подходить к воротам Шевалье. Но в последней трети у хозяев не клеилось. Редкие удачные комбинации хозяев "Лион" гасил тактическими фолами.Бамба пару раз неплохо приложился из правого края штрафной, Эйнджел Гомес один раз прицельно пробил со средней дистанции – вот и весь урожай моментов за тайм.

Всё самое интересное команды приберегли на вторую половину. И уже в первой атаке "доги" открыли счёт. Кабелла финтами привлёк внимание нескольких оборонцев "Лиона", пока Бамба сам создавал себе пространство, выдернув Диоманде повыше, а затем сам нырнув в образовавшуюся дыру. Бамба прострелил на Дэвида, и канадец был точен. "Ткачи" были вынуждены пойти вперёд, и на одной из редких атак получили ещё один. Дэвид отобрал мяч возле своей штрафной, запустив контратаку, в ходе которой Гудмундссона сбил Шерки уже в другой коробке. Дэвид снова был хладнокровен.

Игра казалась сделанной, но "Лилль" рано расслабился. Барколя тут же вернул гостей в игру, воспользовавшись удачливым рикошетом от Андре. Блан бросил в бой едва восстановившегося после травмы Ляказетта, и это решение оказалось решающим. Хотя не сразу. Ляка сыграл рукой в своей штрафной, и Дэвид получил ещё один пенальти, и в третий раз точно пробил в правый нижний угол.

И тут "Лилль" снова поплыл. Ляказетт за считанные минуты оформил дубль, хотя иначе как ограблением это назвать нельзя. Но индивидуальный класс экс-форварда "Арсенала" был слишком высоким для обороны "Лилля", которая так здорово оборонялась, и так быстро сыпалась морально при первых же трудностях. Напоследок Дембеле едва не украл для "Лиона" победу, но это было бы уже слишком. 3:3.

Лилль: Шевалье – Веа, Йоро, Алессандро, Гудмундссон – Андре, Андре Гомеш – Бамба, Эйнджел Гомес (Унас, 74), Кабелла – Дэвид (Виржиниус, 84)

Лион: Риу – Диоманде (Кэнбеди, 71), Ловрен, Люкеба, Тальяфико – Лепенан (Дембеле, 86), Какре, Толиссо – Барколя, Сарр, Шерки (Ляказетт, 72)

Предупреждения: Гудмундссон 38, Андре 73, Шевалье 75, Бамба 90+7, Гомеш 90+9 – Лепенан 24, Шерки 60, Ловрен 90+5