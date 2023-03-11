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Месси получил очень большое предложение от клуба Кривцова. ПСЖ не хочет отпускать Лео
Аргентинец решит все в ближайшее время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси получил очень большое предложение от "Интера Майами", выступающего в MLS. Об этом сообщает Николо Скира.
Кроме этого "Пари Сен-Жермен" пытается убедить аргентинца все-таки остаться играть за столичный французский клуб. Парижане предлагают Лео годовалый контракт с возможностью продления еще на год.
Скира отмечает, что Месси решит свое будущее в ближайшие недели.
Текущее соглашение нападающего с ПСЖ действует до конца следующего июня. В контракте предусмотрена опция продления на год.
Отметим, что Месси всю свою профессиональную карьеру провел в Барселоне, а летом 2021-го стал игроком “Пари Сен-Жермен”. За прошедшие два сезона он сыграл 64 матча в составе парижан, отличившись 29 голами и 31 ассистом.
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