Месси получил очень большое предложение от клуба Кривцова. ПСЖ не хочет отпускать Лео

Лионель Месси получил очень большое предложение от "Интера Майами", выступающего в MLS. Об этом сообщает Николо Скира.

Кроме этого "Пари Сен-Жермен" пытается убедить аргентинца все-таки остаться играть за столичный французский клуб. Парижане предлагают Лео годовалый контракт с возможностью продления еще на год.

Скира отмечает, что Месси решит свое будущее в ближайшие недели.

Текущее соглашение нападающего с ПСЖ действует до конца следующего июня. В контракте предусмотрена опция продления на год.

Отметим, что Месси всю свою профессиональную карьеру провел в Барселоне, а летом 2021-го стал игроком “Пари Сен-Жермен”. За прошедшие два сезона он сыграл 64 матча в составе парижан, отличившись 29 голами и 31 ассистом.