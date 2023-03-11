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ПСЖ хочет досрочно расторгнуть контракт с Неймаром и выплатить полную компенсацию – источник

Франция
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Неожиданное решение от французов

ПСЖ хочет досрочно расторгнуть контракт с Неймаром и выплатить полную компенсацию – источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" планирует расторгнуть контракт с бразильским нападающим Неймаром. Как сообщает журналист Ромен Молина, клуб рассматривает возможность аннулировать сделку.

Парижане готовы выплатить всю зарплату до конца текущего контракта. Сотрудничество сторон действует еще до лета 2025-го года.

Согласно сообщению СМИ, Неймар зарабатывает в Париже 30 миллионов евро в сезон без учета бонусов. Последний раз бразилец продлевал контракт в мае 2021-го года.

Нападающий выступает в составе ПСЖ с 2017 года. В то лето он перебрался из "Барселоны" за 222 миллиона евро. За 5,5 сезона на счету Неймара 173 матча, в которых он забил 118 голов и выполнил 77 ассистов. К слову, за четыре года в Испании бразилец провел больше поединков (186).

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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