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Малиновский - о Санчесе: У него чемпионский менталитет, у него всегда есть жажда победы
Украинец поделился мнениям о звездном одноклубнике
Фото: om.fr/fr
Украинский легионер французского "Марселя" Руслан Малиновский поделился мнением о лидере команды Алексисе Санчесе, заявив, что всем в команде нужно иметь менталитет, как у звездного чилийца.
"Это классный игрок, который провел отличный период карьеры в Италии и Англии. У него чемпионский менталитет, у него всегда есть жажда победы, даже на тренировках. Мы должны придерживаться этого менталитета, этого желания.
Он также любит говорить о футболе и разговаривает с нами перед игрой, дает советы. Это тоже свидетельствует о его интеллекте", - заявил украинец в интервью изданию Onze Mondial.
"Марсель" в настоящий момент в таблице чемпионата Франции занимает 2-е место, имея отставание от лидирующего "ПСЖ" в 8-м очков.
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