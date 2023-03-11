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Мбаппе для перехода в Реал нужно снизить финансовые аппетиты

Франция
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Килиан пожалел, что подписал контракт с "ПСЖ"

Мбаппе для перехода в Реал нужно снизить финансовые аппетиты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пожалел о продлении контракта с парижским клубом.

По информации источника, минувшим летом близкое окружение форварда контактировало с мадридским "Реалом" на счет потенциального трансфера. Руководство "сливочных" не проявило особого интереса, однако и не исключило возможность перехода француза в испанскую команду.

В свою очередь, мадридцы заявили, что теперь Килиану для трансфера предстоит сделать со своей стороны гораздо больше шагов и существенно снизить финансовые аппетиты на счет заработной платы.

Текущее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" действует до лета 2024 года.

В этом сезоне на клубном уровне 24-летний форвард провел 31 матч, забил 30 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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