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Мбаппе для перехода в Реал нужно снизить финансовые аппетиты
Килиан пожалел, что подписал контракт с "ПСЖ"
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанское издание Marca сообщает, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пожалел о продлении контракта с парижским клубом.
По информации источника, минувшим летом близкое окружение форварда контактировало с мадридским "Реалом" на счет потенциального трансфера. Руководство "сливочных" не проявило особого интереса, однако и не исключило возможность перехода француза в испанскую команду.
В свою очередь, мадридцы заявили, что теперь Килиану для трансфера предстоит сделать со своей стороны гораздо больше шагов и существенно снизить финансовые аппетиты на счет заработной платы.
Текущее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" действует до лета 2024 года.
В этом сезоне на клубном уровне 24-летний форвард провел 31 матч, забил 30 голов и оформил 8 ассистов.
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