Мбаппе для перехода в Реал нужно снизить финансовые аппетиты

Испанское издание Marca сообщает, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пожалел о продлении контракта с парижским клубом.

По информации источника, минувшим летом близкое окружение форварда контактировало с мадридским "Реалом" на счет потенциального трансфера. Руководство "сливочных" не проявило особого интереса, однако и не исключило возможность перехода француза в испанскую команду.

В свою очередь, мадридцы заявили, что теперь Килиану для трансфера предстоит сделать со своей стороны гораздо больше шагов и существенно снизить финансовые аппетиты на счет заработной платы.

Текущее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" действует до лета 2024 года.

В этом сезоне на клубном уровне 24-летний форвард провел 31 матч, забил 30 голов и оформил 8 ассистов.