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Месси достиг отметки в 300 ассистов в клубной карьере

Франция
(2 голосов)

Аргентинец отдал победную результативную передачу

Месси достиг отметки в 300 ассистов в клубной карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче французской Лиги 1 "Брест" дома уступил "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:2. Парижане забили победный гол на 90-й минуте усилиями Килиана Мбаппе.

Ассистировал ему Лионель Месси. Для аргентинца эта результативная передача стала 300-й в клубной карьере.

Также, гол Мбаппе стал 3000-м в истории чемпионата Франции.

Месси кроме ПСЖ на клубном уровне играл еще в "Барселоне" в состав парижан, он перешел летом 2021-го года, подписав контракт на два сезона.

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В статье: Лионель Месси Барселона Брест Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
12.03.2023 в 09:01
Клас не проп'єш Правда швидкості... сил з роками його продемонструвати іноді не вистачає.
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