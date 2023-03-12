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Месси достиг отметки в 300 ассистов в клубной карьере
Аргентинец отдал победную результативную передачу
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче французской Лиги 1 "Брест" дома уступил "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:2. Парижане забили победный гол на 90-й минуте усилиями Килиана Мбаппе.
Ассистировал ему Лионель Месси. Для аргентинца эта результативная передача стала 300-й в клубной карьере.
300 CLUB CAREER ASSISTS FOR LIONEL MESSI ???? pic.twitter.com/xG5bOM8W84— GOAL (@goal) March 11, 2023
Также, гол Мбаппе стал 3000-м в истории чемпионата Франции.
Месси кроме ПСЖ на клубном уровне играл еще в "Барселоне" в состав парижан, он перешел летом 2021-го года, подписав контракт на два сезона.
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