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Игрок Ланса оформил самый быстрый хет-трик во французской Лиге 1 за последние 50 лет

Франция
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Всего четыре минуты и 30 секунд

Игрок Ланса оформил самый быстрый хет-трик во французской Лиге 1 за последние 50 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 27-го тура французской Лиги 1 "Клермон" на домашнем поле разгромно проиграл "Лансу" 0:4.

Гости еще до перерыва трижды отличились в воротах соперника. Все три гола в свой актив записал нападающий Луа Опенда, и сделал он это с интервалом в 4,5 минуты.

Это самый быстрый хеттрик во французской Лиге 1 за последние 50 лет. Он побил достижение Мэтта Муссила, отличившегося в 2005-м году трижды за 4 минуты и 34 секунды, сообщает Opta.

Следует отметить, что Луа Опенда забил свой первый гол с 11 января. У него прервалась сухая сера, состоявшая из 11 матчей.

В общей сложности на счету Опенды 12 голов в текущем чемпионате. Нападающий входит в десятку лидеров рейтинга бомбардиров Лиги 1.

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В статье: Клермон (Клермон-Ферран) Ланс
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