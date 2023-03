Игрок Ланса оформил самый быстрый хет-трик во французской Лиге 1 за последние 50 лет

В матче 27-го тура французской Лиги 1 "Клермон" на домашнем поле разгромно проиграл "Лансу" 0:4.

Гости еще до перерыва трижды отличились в воротах соперника. Все три гола в свой актив записал нападающий Луа Опенда, и сделал он это с интервалом в 4,5 минуты.

Это самый быстрый хеттрик во французской Лиге 1 за последние 50 лет. Он побил достижение Мэтта Муссила, отличившегося в 2005-м году трижды за 4 минуты и 34 секунды, сообщает Opta.

