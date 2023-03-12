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Игрок Ланса оформил самый быстрый хет-трик во французской Лиге 1 за последние 50 лет
Всего четыре минуты и 30 секунд
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27-го тура французской Лиги 1 "Клермон" на домашнем поле разгромно проиграл "Лансу" 0:4.
Гости еще до перерыва трижды отличились в воротах соперника. Все три гола в свой актив записал нападающий Луа Опенда, и сделал он это с интервалом в 4,5 минуты.
Это самый быстрый хеттрик во французской Лиге 1 за последние 50 лет. Он побил достижение Мэтта Муссила, отличившегося в 2005-м году трижды за 4 минуты и 34 секунды, сообщает Opta.
4’30’’ - In 4 minutes and 30 seconds, Loïs Openda has scored the fastest Ligue 1 hat-trick over the last 50 seasons, beating Matt Moussilou's (4'34'' with Lille against Istres in April 2005) by four seconds. Chrono. #CF63RCL https://t.co/naUHxTio7q— OptaJean (@OptaJean) March 12, 2023
Следует отметить, что Луа Опенда забил свой первый гол с 11 января. У него прервалась сухая сера, состоявшая из 11 матчей.
В общей сложности на счету Опенды 12 голов в текущем чемпионате. Нападающий входит в десятку лидеров рейтинга бомбардиров Лиги 1.
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