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Хет-трик за 5 минут. ВИДЕО подвига форварда Ланса в матче Лиги 1

Франция
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Это его второй "трюк со шляпой" в сезоне

Хет-трик за 5 минут. ВИДЕО подвига форварда Ланса в матче Лиги 1

фото - twitter.com/RCLens

Новина українською

Бельгиец Луа Опенда мощно начал сезон в составе "Ланса", куда перешел из "Виттеса" – форвард забивал в четырех матчах подряд. Затем сбавил обороты, забивая периодически. Но с середины января как отрезало – нападающий молчал в 11 матчах подряд. Пока сегодня не встретился с "Клермоном". И тут его прорвало, да еще как! На 31-й минуте он открыл счет, а затем на 34-й и 35-й забил второй и третий гол своей команды.

Интересно, что это второй хет-трик Луа в текущем чемпионате – в октябре он трижды забивал в ворота "Тулузы". Сейчас на его счету 12 мячей в 27 сыгранных матчах.

Вашему вниманию видео обзор матча "Клермон" - "Ланс", завершившийся со счетом 0:4. Голы Опенды на видео начинаются с 01:38.

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В статье: Клермон (Клермон-Ферран) Ланс
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