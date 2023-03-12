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Лига 1. Ланс закрепляется в топ-3, успех Монпелье и ничья Ниццы с Нантом

Франция
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Ланс прервал ничейную серию

Лига 1. Ланс закрепляется в топ-3, успех Монпелье и ничья Ниццы с Нантом

фото - twitter.com/RCLens

Новина українською

Лига 1, 27-й тур

Клермон – Ланс 0:4

Голы: Опенда 30, 34, 35, Клод-Морис 76

Нант – Ницца 2:2

Голы: Сиссоко 31, Мохамед 88 – Моффи 5, Ндайишимийе 71

Лорьян – Труа 2:0

Голы: Дьенг 8, Диарра 90+2

Аяччо – Монпелье 0:1

Гол: Ваи 68

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В статье: Лорьян Ницца Монпелье Нант Клермон (Клермон-Ферран) Ланс
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