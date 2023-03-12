Франция
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Лига 1. Ланс закрепляется в топ-3, успех Монпелье и ничья Ниццы с Нантом
Ланс прервал ничейную серию
фото - twitter.com/RCLens
Лига 1, 27-й тур
Клермон – Ланс 0:4
Голы: Опенда 30, 34, 35, Клод-Морис 76
Нант – Ницца 2:2
Голы: Сиссоко 31, Мохамед 88 – Моффи 5, Ндайишимийе 71
Лорьян – Труа 2:0
Голы: Дьенг 8, Диарра 90+2
Аяччо – Монпелье 0:1
Гол: Ваи 68
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