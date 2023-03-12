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Марсель - Страсбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
(1 голосов)

В обеих командах выступают украинские легионеры

Марсель - Страсбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - ФК Марсель / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во время последнего трансферного окна к французской Лиге 1 присоединились сразу два украинца: Руслан Малиновский защищает цвета "Марселя", а Эдуард Соболь выступает за "Страсбур". Заключительным матчем текущего тура в чемпионате Франции будет дуэль команд с украинскими легионерами. Хозяева ведут борьбу за зону Лиги чемпионов, в то время как для гостей главная задача на сезон – не вылететь.

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Чемпионат Франции 27-й тур
12 марта. Начало в 21:45
"Марсель" - "Страсбург"
Трансляция – MEGOGO

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