Малиновский - в старте Марселя на матч против Страсбурга. Соболь остался в запасе своей команды

Сегодня, 12 марта, "Марсель", за который выступает украинец Руслан Малиновский, сыграет против "Страсбурга", где выступает Эдуард Соболь.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Так, Малиновский начат поединок со стартовых минут, а Соболь - остался в запасе "Страсбурга".

Стоит отметить, что Руслан Малиновский проведет 13-й матч за "Марсель", на его счету два гола. Для украинского защитника Эдуарда Соболя эта встреча может стать 8-й в составе "Страсбура", в его активе 1 ассист.