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Малиновский - в старте Марселя на матч против Страсбурга. Соболь остался в запасе своей команды
Дерби украинцев во Франции
Твиттер Марселя
Сегодня, 12 марта, "Марсель", за который выступает украинец Руслан Малиновский, сыграет против "Страсбурга", где выступает Эдуард Соболь.
Тренеры команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Так, Малиновский начат поединок со стартовых минут, а Соболь - остался в запасе "Страсбурга".
???????????????????????????????? ???????? | #OM v @RCSA_English— Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_English) March 12, 2023
Here's your 1⃣1⃣ that takes on Strasbourg!#OMRCSA | ⚪️???? pic.twitter.com/uFURNUv6OF
Стоит отметить, что Руслан Малиновский проведет 13-й матч за "Марсель", на его счету два гола. Для украинского защитника Эдуарда Соболя эта встреча может стать 8-й в составе "Страсбура", в его активе 1 ассист.
Напомним, матч "Марсель" - "Страсбург" стартует в 21:45 по киевскому времени. Текстовую
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