Малиновский - в старте Марселя на матч против Страсбурга. Соболь остался в запасе своей команды

Сегодня, 12 марта, "Марсель", за который выступает украинец Руслан Малиновский, сыграет против "Страсбурга", где выступает Эдуард Соболь.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Так, Малиновский начат поединок со стартовых минут, а Соболь - остался в запасе "Страсбурга".

???????????????????????????????? ???????? | #OM v @RCSA_English



Here's your 1⃣1⃣ that takes on Strasbourg!#OMRCSA | ⚪️???? pic.twitter.com/uFURNUv6OF