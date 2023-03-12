  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Малиновский - в старте Марселя на матч против Страсбурга. Соболь остался в запасе своей команды
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский - в старте Марселя на матч против Страсбурга. Соболь остался в запасе своей команды

Франция
(1 голосов)

Дерби украинцев во Франции

Малиновский - в старте Марселя на матч против Страсбурга. Соболь остался в запасе своей команды

Твиттер Марселя

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта, "Марсель", за который выступает украинец Руслан Малиновский, сыграет против "Страсбурга", где выступает Эдуард Соболь.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Так, Малиновский начат поединок со стартовых минут, а Соболь - остался в запасе "Страсбурга".

Стоит отметить, что Руслан Малиновский проведет 13-й матч за "Марсель", на его счету два гола. Для украинского защитника Эдуарда Соболя эта встреча может стать 8-й в составе "Страсбура", в его активе 1 ассист.

Напомним, матч "Марсель" - "Страсбург" стартует в 21:45 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию вы можете почитать на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Малиновский против Соболя. Текстовая трансляция матча Марсель - Страсбург
yellow-arrow
Марсель - Страсбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Лига 1. Ланс закрепляется в топ-3, успех Монпелье и ничья Ниццы с Нантом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Марсель Страсбур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде