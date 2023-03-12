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Марсель – Страсбур 2:2. Провансальцы растеряли солидный перевес в украинском дерби

Франция
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(1 голосов)

Дубль Ахолу шокировал Велодром 

Марсель – Страсбур 2:2. Провансальцы растеряли солидный перевес в украинском дерби

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 27-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Страсбур 2:2

Голы: Мбемба 49, Санчес 76 (п) – Ахолу 88, 89

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац (Жиго, 60) – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Ундер, Малиновский (Гендузи, 81) – Алексис Санчес (Байи, 81)

Страсбур: Зельс – Ньямси (Сиссоко, 52), Джику, Гильбер – Дагба (Диарра, 67), Сансон (Прчич, 61), Ахолу, Лиэнар, Делен (Соболь, 67) – Гамейро (Мотиба, 67), Диалло

Предупреждения: Делен 6, Ньямси 40, Джику 72, Соболь 83

Удаление: Балерди 29

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В статье: Руслан Малиновский Эдуард Соболь Марсель Страсбур
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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
13.03.2023 в 00:04
Перед заменой Малины был штрафной. Малина хотел пробить, но Вериту пожлобился и сам ударил. Пробил как попало. Почему не дал Малине пробить??? Тот точно исполнил бы не хуже. И вот...
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Viktt (К-Ш)
12.03.2023 в 23:50
Марсель з Маліновським переміг Страсбур 2:0, а Страсбур з Соболем здобув перемогу над Марселем з рахунком 2:1. Так що все так як має бути. А то я перед матчем ще й думав за кого ж вболівати.:-)
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