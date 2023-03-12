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Марсель – Страсбур 2:2. Провансальцы растеряли солидный перевес в украинском дерби
Дубль Ахолу шокировал Велодром
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Лига 1, 27-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Страсбур 2:2
Голы: Мбемба 49, Санчес 76 (п) – Ахолу 88, 89
Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац (Жиго, 60) – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Ундер, Малиновский (Гендузи, 81) – Алексис Санчес (Байи, 81)
Страсбур: Зельс – Ньямси (Сиссоко, 52), Джику, Гильбер – Дагба (Диарра, 67), Сансон (Прчич, 61), Ахолу, Лиэнар, Делен (Соболь, 67) – Гамейро (Мотиба, 67), Диалло
Предупреждения: Делен 6, Ньямси 40, Джику 72, Соболь 83
Удаление: Балерди 29
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