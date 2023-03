Лига 1, 27-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Страсбур 2:2

Голы: Мбемба 49, Санчес 76 (п) – Ахолу 88, 89

Первое украинское противостояние в рамках Лиги 1 выдалось скомканным для наших игроков. Украинский дуэт одновременно провёл на поле меньше 15 минут, и лишь Малиновский успел проявить себя с положительной стороны. Но сам матч "Марселя" и "Страсбура" был настолько огненным, что заслуживал внимания даже без учёта выступлений в нём наших легионеров.

У "Марселя" были тяжелые последние недели. Дело не только в поражениях от "ПСЖ" и "Аннеси", перечеркнувшие шансы на трофей в этом сезоне. Команда Тудора заметно просела физически, а при ставке наставника на интенсивность это ударило по команде очень сильно. Но даже в таких реалиях было сложно предположить, что скромный "Страсбур" будет так дерзко давить хозяев "Велодрома".

А именно так оно и было в первом тайме. Команда Фредерика Антонетти встречала "Марсель" агрессивным прессингом, чем не только не подпускала соперника в своим воротам, но и создавала моменты для себя. Можно долго рассуждать о влиянии удаления Балерди на ход матча. Но до красной карточки аргентинца "Страсбур" создал два убойных момента и вёл по ударам 1-9.

На 16-й минуте Малиновский потерял мяч на чужой половине поля, после чего Сансон тут же послал диагональ на Диалло, отклеившегося от Мбемба в чужой штрафной. Диалло наносил удар с острого угла, что и спасло Пау Лопеса. Следующий момент был на счет конкурента Соболя Делена. Томас здорово ворвался с полуфланга в штрафную, и пальнул в дальний угол, но мяч прошёл в сантиметрах от шестёрки. Отметим, что в этом эпизоде Балерди не успел за Гамейро, но судья простил аргентинцу грубость.

Но на этом терпение арбитра закончилось. Сансон ещё одной зрячей передачей закинул мяч на Диалло, и того Балерди остановил лишь ценой фола последней надежды. Красная уже на 29-й минуте. "Марсель" окончательно закрылся и удержал нули до перерыва, хотя тот же Гамейро имел ещё один роскошный момент, пробив головой выше ворот после классного навеса Делена.

После перерыва "Марсель" стал лучше проходить прессинг соперника, и сумел конвертировать в гол свою первую возможность в матче. Алексис подловил Джику на глупом фоле у штрафной, заработав шанс для Малиновского. Руслан с метров 20 мощно пробил низом, Зельс справился с ударом, но отразил его прямо на ногу Мбемба, открывшего счёт. После этого "провансальцы" сели в оборону, и вполне уверенно стали гасить атаки соперника.

