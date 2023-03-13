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ПСЖ из-за проблем с фэйр-плей могут покинуть 4 летних новичка
Большая чистка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sven Hoppe/picture alliance
"ПСЖ" придется сокращать дефицит между расходами и доходами. Чтобы избежать новых санкций из-за несоблюдейния фэйр-плей клуб может расстаться с Карлосом Солером, Ренату Саншешом, Фабианом Руисом и Уго Экитике.
Недавно клуб получил штраф за несоблюдейние фэйр-плей от УЕФА. Наказание подразумевает ещё большие штрафы, если клуб продолжит нарушать правила. Спортивный директор Луиш Кампуш и менеджер Кристоф Галтье рассматривают возможность расстаться с рядом футболистов.
Ранее сообщалось, что руководство недовольно летними новичками, которых привел португальский спортивный директор. Среди тех, кто не впечатляет Карлос Солер, Фабиан Руис, Ренату Саншеш и Уго Эктитике.
У Солера ещё есть возможность доказать свой профессионализм, испанский полузащитник забил против "Бреста" и ему дадут шанс проявить себя до конца сезона. Уго Экититке нравится Кампушу и он верит в потенциал молодого нападающего, также он близок с Ренату Саншешом, с которым работал в "Лилле", но скорее всего ему придется проявить безжалостность по отношению к своим любимчикам.
Также клуб рассматривает вопрос продления Рамоса на фоне будущего трансфера Милана Шкриньяра. Оно напрямую будет зависеть от выступлений испанца в концовке компании.
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