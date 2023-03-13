  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ из-за проблем с фэйр-плей могут покинуть 4 летних новичка
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ из-за проблем с фэйр-плей могут покинуть 4 летних новичка

Франция
(1 голосов)

Большая чистка

ПСЖ из-за проблем с фэйр-плей могут покинуть 4 летних новичка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sven Hoppe/picture alliance

Новина українською

"ПСЖ" придется сокращать дефицит между расходами и доходами. Чтобы избежать новых санкций из-за несоблюдейния фэйр-плей клуб может расстаться с Карлосом Солером, Ренату Саншешом, Фабианом Руисом и Уго Экитике.

Недавно клуб получил штраф за несоблюдейние фэйр-плей от УЕФА. Наказание подразумевает ещё большие штрафы, если клуб продолжит нарушать правила. Спортивный директор Луиш Кампуш и менеджер Кристоф Галтье рассматривают возможность расстаться с рядом футболистов.

Ранее сообщалось, что руководство недовольно летними новичками, которых привел португальский спортивный директор. Среди тех, кто не впечатляет Карлос Солер, Фабиан Руис, Ренату Саншеш и Уго Эктитике.

У Солера ещё есть возможность доказать свой профессионализм, испанский полузащитник забил против "Бреста" и ему дадут шанс проявить себя до конца сезона. Уго Экититке нравится Кампушу и он верит в потенциал молодого нападающего, также он близок с Ренату Саншешом, с которым работал в "Лилле", но скорее всего ему придется проявить безжалостность по отношению к своим любимчикам.

Также клуб рассматривает вопрос продления Рамоса на фоне будущего трансфера Милана Шкриньяра. Оно напрямую будет зависеть от выступлений испанца в концовке компании.

По теме
yellow-arrow
Цыганков против Атлетико, Шахтер в ЛЕ и Динамо - Заря. Расписание футбола на 13 - 19 марта
yellow-arrow
Малиновский получил вторую лучшую оценку среди игроков Марселя за игру против Страсбура
yellow-arrow
Марсель – Страсбур 2:2. Провансальцы растеряли солидный перевес в первом украинском дерби Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде