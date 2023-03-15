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Аль-Хиляль предложил Месси столько же, сколько получает Криштиану. Отец аргентинца прилетел в Эр-Рияд

Франция
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Аргентинец ещё не подписал новый контракт с "ПСЖ"

Аль-Хиляль предложил Месси столько же, сколько получает Криштиану. Отец аргентинца прилетел в Эр-Рияд

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Аль-Хиляль" хочет видеть Лионеля Месси в Саудовской Аравии, сообщает Marca. Клуб из Эр-Рияда готов платить ему столько же, сколько "Аль-Наср" платит Криштиану Роналду – 220 миллионов евро.

Летом с "Аль-Хиляля" спадут санкции ФИФА и клуб сможет совершать трансферы. Примечательно, что во вторник в столицу Саудовской Аравии прилетел отец Лионеля – Хорхе. По официальной версии, он приехал заниматься коммерческими сделками.

В то же время Месси отверг первое предложение контракта от "ПСЖ", а его контракт с клубом истекает летом.

"Аль-Хиляль" предлагает Лионелю контракт на 1 сезон, в то время как Криштиану проведет в Саудовской Аравии 2.5 года.

Саудовская Аравия активно использует спорт для улучшения репутации в мире и приглашение такой звезды как Лионель Месси оказало бы сильный эффект.

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В статье: Лионель Месси Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
marca.com

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