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Аль-Хиляль предложил Месси столько же, сколько получает Криштиану. Отец аргентинца прилетел в Эр-Рияд
Аргентинец ещё не подписал новый контракт с "ПСЖ"
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Аль-Хиляль" хочет видеть Лионеля Месси в Саудовской Аравии, сообщает Marca. Клуб из Эр-Рияда готов платить ему столько же, сколько "Аль-Наср" платит Криштиану Роналду – 220 миллионов евро.
Летом с "Аль-Хиляля" спадут санкции ФИФА и клуб сможет совершать трансферы. Примечательно, что во вторник в столицу Саудовской Аравии прилетел отец Лионеля – Хорхе. По официальной версии, он приехал заниматься коммерческими сделками.
В то же время Месси отверг первое предложение контракта от "ПСЖ", а его контракт с клубом истекает летом.
"Аль-Хиляль" предлагает Лионелю контракт на 1 сезон, в то время как Криштиану проведет в Саудовской Аравии 2.5 года.
Саудовская Аравия активно использует спорт для улучшения репутации в мире и приглашение такой звезды как Лионель Месси оказало бы сильный эффект.
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