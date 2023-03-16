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Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале

Франция
(1 голосов)

Для форварда эта награда вторая за сезон

Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам февраля, сообщает профсоюз футболистов страны (UNFP).

В прошлом месяце Мбаппе принял участие в трех матчах Лиги 1 и отметился пятью забитыми мячами. По результатам голосования он набрал 47%. Также на награду претендовали форвард "Реймса" Фоларин Балогун и защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо. Они получили 31 и 22 процента голосов соответственно.

Заметим, что для Мбаппе эта награда стала второй в сезоне. До этого француза признавали лучшим в ноябре/декабре.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Trophées UNFP

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