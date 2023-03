Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам февраля, сообщает профсоюз футболистов страны (UNFP).

В прошлом месяце Мбаппе принял участие в трех матчах Лиги 1 и отметился пятью забитыми мячами. По результатам голосования он набрал 47%. Также на награду претендовали форвард "Реймса" Фоларин Балогун и защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо. Они получили 31 и 22 процента голосов соответственно.

Заметим, что для Мбаппе эта награда стала второй в сезоне. До этого француза признавали лучшим в ноябре/декабре.

Battre des records, marquer des buts de la victoire à la 90e et gagner le trophée du joueur du mois... Mbappé c'est Everything, everywhere, all at once ✨ #TropheesUNFP pic.twitter.com/7mkJglpad0