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Мбаппе назван лучшим игроком Лиги 1 в феврале
Для форварда эта награда вторая за сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам февраля, сообщает профсоюз футболистов страны (UNFP).
В прошлом месяце Мбаппе принял участие в трех матчах Лиги 1 и отметился пятью забитыми мячами. По результатам голосования он набрал 47%. Также на награду претендовали форвард "Реймса" Фоларин Балогун и защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо. Они получили 31 и 22 процента голосов соответственно.
Заметим, что для Мбаппе эта награда стала второй в сезоне. До этого француза признавали лучшим в ноябре/декабре.
Battre des records, marquer des buts de la victoire à la 90e et gagner le trophée du joueur du mois... Mbappé c'est Everything, everywhere, all at once ✨ #TropheesUNFP pic.twitter.com/7mkJglpad0— UNFP (@UNFP) March 14, 2023
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