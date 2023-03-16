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Усиление: Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира

Франция
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Ждать вызова в сборную Франции пришлось бы дольше

Усиление: Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира

Фото: twitter.com/HoussemAouar

Новина українською

Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира. 24-летний полузащитник "Лиона" опубликовал пост в Инстаграм в форме Алжира.

Ауар выступал за несколько возрастов молодежных и успел дебютировать за основную сборную Франции. Правда на дебюте все и закончилось – свой первый и последний матч за Les Bleus Уссем провел в октябре 2020-го.

Уссем родился в Лионе во Франции, но имеет двойное гражданство. Его родители – алжирские мигранты.

В этом сезоне Ауар провел за "Лион" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Сборная Алжира сыграет в марте два матча: 23-го и 27-го марта против Нигера в рамках квалификации на Кубок африканских наций.

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В статье: Алжир
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