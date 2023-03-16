Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усиление: Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира
Ждать вызова в сборную Франции пришлось бы дольше
Фото: twitter.com/HoussemAouar
Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира. 24-летний полузащитник "Лиона" опубликовал пост в Инстаграм в форме Алжира.
Ауар выступал за несколько возрастов молодежных и успел дебютировать за основную сборную Франции. Правда на дебюте все и закончилось – свой первый и последний матч за Les Bleus Уссем провел в октябре 2020-го.
Уссем родился в Лионе во Франции, но имеет двойное гражданство. Его родители – алжирские мигранты.
В этом сезоне Ауар провел за "Лион" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Сборная Алжира сыграет в марте два матча: 23-го и 27-го марта против Нигера в рамках квалификации на Кубок африканских наций.
Популярное сейчас
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- Россияне пытаются окружить Бахмут. Известно, сколько в городе осталось гражданских и детей в частности
- Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта
- Марсель – Страсбур 2:2. Провансальцы растеряли солидный перевес в первом украинском дерби Лиги 1
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО