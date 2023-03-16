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ПСЖ не готов удовлетворить все требования Месси по новому контракту

Франция
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Аргентинец хочет получать, сколько и Мбаппе

ПСЖ не готов удовлетворить все требования Месси по новому контракту

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Расставание Лионеля Месси с "ПСЖ" становится всё более вероятным. Столичный клуб не готов удовлетворить требование аргентинца по новому контракту, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Лионель отверг первое предложение "ПСЖ" о продлении контракта, который истекает уже в конце сезона.

Месси хочет получать в "ПСЖ" примерно столько же, сколько и Килиан Мбаппе, на что не готовы аойти в клубе. "Париж" наоборот стремиться снизить зарплатную ведомость, так как им уже досталось от УЕФА за несоблюдение фэйр-плей.

Также в "ПСЖ" есть определенное количество сторонников того, что Месси не стоит продлевать. Неймар не собирается уходить, а руководство не хочет продолжать выступать с тройкой Месси - Неймар - Мбаппе.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. Во Франции нарастает критика по отношению к Лионелю. Фанаты возмущены тем, что Месси хоть и стал больше забивать, но в важных матчах он "исчезает".

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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