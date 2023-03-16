ПСЖ не готов удовлетворить все требования Месси по новому контракту

Расставание Лионеля Месси с "ПСЖ" становится всё более вероятным. Столичный клуб не готов удовлетворить требование аргентинца по новому контракту, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Лионель отверг первое предложение "ПСЖ" о продлении контракта, который истекает уже в конце сезона.

Месси хочет получать в "ПСЖ" примерно столько же, сколько и Килиан Мбаппе, на что не готовы аойти в клубе. "Париж" наоборот стремиться снизить зарплатную ведомость, так как им уже досталось от УЕФА за несоблюдение фэйр-плей.

Также в "ПСЖ" есть определенное количество сторонников того, что Месси не стоит продлевать. Неймар не собирается уходить, а руководство не хочет продолжать выступать с тройкой Месси - Неймар - Мбаппе.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. Во Франции нарастает критика по отношению к Лионелю. Фанаты возмущены тем, что Месси хоть и стал больше забивать, но в важных матчах он "исчезает".