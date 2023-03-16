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Ультрас ПСЖ собираются освистывать Месси на фоне возможного продления контракта
После прихода Лионеля результаты команды в Лиге чемпионов только ухудшились
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Ультрас "ПСЖ" собираются освистывать Лионеля Месси, выступая против продления контракта с аргентинцем, сообщает Goal.com. Фанаты считают аргентинца виновным в вылете от "Баварии".
Напомним, что уступил "Баварии" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома "парижане" уступили 0:1, а в гостях 0:2. Французские фанаты все больше критикуют Месси за то что аргентинец не влияет на игру в крупных матчах.
На фоне этого Лионель отклонил первое предложение контракта от "ПСЖ". Клуб не готов удовлетворить требования аргентица, который хочет получать как Килиан Мбаппе. Сообщалось. что "ПСЖ" наоборот предложил соглашение с понижением зарплаты.
Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов платить Месси 220 миллионов евро – столько же в "Аль-Насре" получает Криштиану Роналду.
Контракт Лионеля Месси истекает в конце сезона.
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