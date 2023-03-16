Ультрас ПСЖ собираются освистывать Месси на фоне возможного продления контракта

Ультрас "ПСЖ" собираются освистывать Лионеля Месси, выступая против продления контракта с аргентинцем, сообщает Goal.com. Фанаты считают аргентинца виновным в вылете от "Баварии".

Напомним, что уступил "Баварии" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома "парижане" уступили 0:1, а в гостях 0:2. Французские фанаты все больше критикуют Месси за то что аргентинец не влияет на игру в крупных матчах.

На фоне этого Лионель отклонил первое предложение контракта от "ПСЖ". Клуб не готов удовлетворить требования аргентица, который хочет получать как Килиан Мбаппе. Сообщалось. что "ПСЖ" наоборот предложил соглашение с понижением зарплаты.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов платить Месси 220 миллионов евро – столько же в "Аль-Насре" получает Криштиану Роналду.

Контракт Лионеля Месси истекает в конце сезона.