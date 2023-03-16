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Ультрас ПСЖ собираются освистывать Месси на фоне возможного продления контракта

Франция
(1 голосов)

После прихода Лионеля результаты команды в Лиге чемпионов только ухудшились

Ультрас ПСЖ собираются освистывать Месси на фоне возможного продления контракта

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Ультрас "ПСЖ" собираются освистывать Лионеля Месси, выступая против продления контракта с аргентинцем, сообщает Goal.com. Фанаты считают аргентинца виновным в вылете от "Баварии".

Напомним, что уступил "Баварии" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Дома "парижане" уступили 0:1, а в гостях 0:2. Французские фанаты все больше критикуют Месси за то что аргентинец не влияет на игру в крупных матчах.

На фоне этого Лионель отклонил первое предложение контракта от "ПСЖ". Клуб не готов удовлетворить требования аргентица, который хочет получать как Килиан Мбаппе. Сообщалось. что "ПСЖ" наоборот предложил соглашение с понижением зарплаты.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов платить Месси 220 миллионов евро – столько же в "Аль-Насре" получает Криштиану Роналду.

Контракт Лионеля Месси истекает в конце сезона.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.03.2023 в 23:41
Ну так. як завжди винен... ЧУЖИНЕЦЬ! Мессі не дивлячись на свій поважний вік... має найвищу оцінку серед гравців Ліги 1 і відповідно ПСЖ. В останніх двох матчах мав на півбали більше ніж надія парижан Мбаппе Але винуватий Ліонель. Може спочатку потрібно з Кіліана спитати чому вибивши собі у босів клубу статус "лідера" він не грає як лідер? І якщо у матчах ЛЧ у паритет по 3 ЛГМ, то Лізі 1 у Лео 12 проти 3 Мбаппе. Так зрозуміло, що Мессі буде важче бігати, утім він хоч не провалює половину матчів.
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