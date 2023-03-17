Фонсека: Не думаю, что у Лилля хватит денег купить кого-нибудь в Шахтере

Экс-тренер " Шахтера " Паулу Фонсека признался, что хотел бы видеть игроков донецкой команды в "Лилле", но его новый клуб не может позволить себе большие финансовые траты.

"Скажу честно, если бы имел такую возможность, то хотел бы пригласить кого-то из игроков "Шахтера", но "Лилль" не тот клуб, у которого большая финансовая мощность. Не думаю, что у нас хватит денег купить кого-нибудь в донецком клубе.

Мне очень нравятся Трубин, Матвиенко, Бондаренко, Судаков. Боюсь кого-нибудь забыть, но это очень талантливые игроки. Мне кажется, что они могут играть в большинстве команд Европы", — сказал Фонсека.