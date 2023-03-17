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Фонсека: Не думаю, что у Лилля хватит денег купить кого-нибудь в Шахтере
Но тренер хотел бы видеть некоторых игроков донецкой команды в Лилле
Экс-тренер "
"Скажу честно, если бы имел такую возможность, то хотел бы пригласить кого-то из игроков "Шахтера", но "Лилль" не тот клуб, у которого большая финансовая мощность. Не думаю, что у нас хватит денег купить кого-нибудь в донецком клубе.
Мне очень нравятся Трубин, Матвиенко, Бондаренко, Судаков. Боюсь кого-нибудь забыть, но это очень талантливые игроки. Мне кажется, что они могут играть в большинстве команд Европы", — сказал Фонсека.
Напомним, что 50-летний португалец тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год.
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