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Фонсека: Не думаю, что у Лилля хватит денег купить кого-нибудь в Шахтере

Франция
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Но тренер хотел бы видеть некоторых игроков донецкой команды в Лилле

Фонсека: Не думаю, что у Лилля хватит денег купить кого-нибудь в Шахтере

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что хотел бы видеть игроков донецкой команды в "Лилле", но его новый клуб не может позволить себе большие финансовые траты.

"Скажу честно, если бы имел такую возможность, то хотел бы пригласить кого-то из игроков "Шахтера", но "Лилль" не тот клуб, у которого большая финансовая мощность. Не думаю, что у нас хватит денег купить кого-нибудь в донецком клубе.

Мне очень нравятся Трубин, Матвиенко, Бондаренко, Судаков. Боюсь кого-нибудь забыть, но это очень талантливые игроки. Мне кажется, что они могут играть в большинстве команд Европы", — сказал Фонсека.

Напомним, что 50-летний португалец тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
Трибуна

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