Боэли ещё больше заинтересовался покупкой Страсбура. Его воодушевили слова Чеферина о двух командах одного владельца в одном турнире

Совладелец "Челси" Тодд Боэли усилил интерес к покупке французского "Страсбура" на фоне последнего интервью главы УЕФА Александера Чеферина.

Президент УЕФА заявил, что они рассматривают возможность разрешить одним владельцам иметь два клуба в одном соревновании. Это ободрило не только претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед" катарского Шейха Аль Тани и главы INEOS Джима Рэтклиффа, но и Тодда Боэли.

Американца интересует "Страсбур" со стороны здравого финансового состояния клуба и возможности отдавать игроков "Челси" в аренду.

Владелец "Страсбура" Марк Келлер ранее рассказал, что вел переговоры с Боэли. Они обсуждали возможную сделку за ужином.