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Боэли ещё больше заинтересовался покупкой Страсбура. Его воодушевили слова Чеферина о двух командах одного владельца в одном турнире
Грядут большие вложения, если УЕФА разрешит двум клубам одних владельцев выступать в одном соревновании
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Совладелец "Челси" Тодд Боэли усилил интерес к покупке французского "Страсбура" на фоне последнего интервью главы УЕФА Александера Чеферина.
Президент УЕФА заявил, что они рассматривают возможность разрешить одним владельцам иметь два клуба в одном соревновании. Это ободрило не только претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед" катарского Шейха Аль Тани и главы INEOS Джима Рэтклиффа, но и Тодда Боэли.
Американца интересует "Страсбур" со стороны здравого финансового состояния клуба и возможности отдавать игроков "Челси" в аренду.
Владелец "Страсбура" Марк Келлер ранее рассказал, что вел переговоры с Боэли. Они обсуждали возможную сделку за ужином.
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