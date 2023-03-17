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Боэли ещё больше заинтересовался покупкой Страсбура. Его воодушевили слова Чеферина о двух командах одного владельца в одном турнире

Франция
(1 голосов)

Грядут большие вложения, если УЕФА разрешит двум клубам одних владельцев выступать в одном соревновании

Боэли ещё больше заинтересовался покупкой Страсбура. Его воодушевили слова Чеферина о двух командах одного владельца в одном турнире

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Совладелец "Челси" Тодд Боэли усилил интерес к покупке французского "Страсбура" на фоне последнего интервью главы УЕФА Александера Чеферина.

Президент УЕФА заявил, что они рассматривают возможность разрешить одним владельцам иметь два клуба в одном соревновании. Это ободрило не только претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед" катарского Шейха Аль Тани и главы INEOS Джима Рэтклиффа, но и Тодда Боэли.

Американца интересует "Страсбур" со стороны здравого финансового состояния клуба и возможности отдавать игроков "Челси" в аренду.

Владелец "Страсбура" Марк Келлер ранее рассказал, что вел переговоры с Боэли. Они обсуждали возможную сделку за ужином.

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В статье: Челси (Лондон) Страсбур Александер Чеферин Тодд Боэли
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Источник:
theguardian.com

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