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Лига 1. Нант выдержал ничью с Лионом в напряженном поединке

Франция
(1 голосов)

Команда хозяев не смогла взять три очка

Лига 1. Нант выдержал ничью с Лионом в напряженном поединке

Фото: twitter.com/FCNantes/Автор - невідомий

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 28 тур

Лион - Нант 1:1

Голы: Ляказетт 42 - Лукеба 2 (аг)

Лион: Риу, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Лепенан, Какере, Толиссо, Баркола, Ляказетт, Сарр.

Нант: Лафон, Виктор, Паллуа, Кастелетто, Кентонезе, Чиротте, Сиссоко, Симон, Молле, Гессанд, Мохамед.

Предупреждение: Виктор 29

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В статье: Лион Лига 1 Нант
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