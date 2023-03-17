Франция
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Лига 1. Нант выдержал ничью с Лионом в напряженном поединке
Команда хозяев не смогла взять три очка
Фото: twitter.com/FCNantes/Автор - невідомий
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 28 тур
Лион - Нант 1:1
Голы: Ляказетт 42 - Лукеба 2 (аг)
Лион: Риу, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Лепенан, Какере, Толиссо, Баркола, Ляказетт, Сарр.
Нант: Лафон, Виктор, Паллуа, Кастелетто, Кентонезе, Чиротте, Сиссоко, Симон, Молле, Гессанд, Мохамед.
Предупреждение: Виктор 29
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